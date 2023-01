Zijn kleine kernreactoren echt de toekomst?

Elk jaar kiezen de lezers van De Standaard het product van het jaar. Het coronavaccin, Netflix, Deliveroo, de iPad en andere wonnen al eens. Maar dit jaar werd een bijzonder product gekozen. Een product dat nauwelijks bestaat: de kleine modulaire kernreactor of SMR in het Engels. Waarom vinden we deze kleintjes zo belangrijk en gaan ze ons echt helpen?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.