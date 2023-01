In Zeewolde, op zo’n 40 kilometer van Amsterdam, is het bovenste deel van een windmolen afgebroken. De windturbine is 33 jaar oud en is wellicht door de hevige wind geknakt. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De brokstukken liggen verspreid over enkele honderden meters, onder meer op een veld vol spruitjes.