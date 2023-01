UZ Leuven stelt niet-dringende zorg uit door griepepidemie

Volgens het wetenschappelijk instituut Sciensano is het zeker: alle voorwaarden voor een griepepidemie in België zijn vervuld. Het UZ Leuven nam, deels door een structureel personeelstekort, maatregelen om niet-dringende zorg uit te stellen.

‘Het aantal patiënten bij de huisartsen en in de ziekenhuizen voldoen aan de criteria om van een epidemie te spreken.’ Dat zei viroloog Steven Van Gucht aan VRT NWS nadat het wetenschappelijk instituut Sciensano zei dat België met een griepepidemie kampt. ‘Er liggen nu ongeveer evenveel patiënten in het ziekenhuis met griep als met covid-19’, zegt Van Gucht. ‘Maar het zou kunnen dat er binnenkort meer mensen met griep in het ziekenhuis zullen liggen dan met covid-19.’

Volgens de viroloog is dit nog maar het begin van de epidemie, de piek komt binnen drie of vier weken. ‘Wat we nu zien is zeker niet abnormaal, maar het wordt wellicht wel een zware griepepidemie. Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen zich nog altijd laten vaccineren. Het is nog niet te laat. Er zijn nog vaccins beschikbaar.’

‘We verwachten ons aan een hevig griepseizoen’, zei UZ Leuven-hoofdarts Gert Van Assche nog aan de openbare omroep. In het structureel onderbemande ziekenhuis moet niet-dringende zorg er al worden uitgesteld, wat betekent dat er 70 procent van de bedden gebruikt kunnen worden.

De hoofdarts vreest voor een enorme druk op het personeel. ‘In december was het vooral druk op de kinderafdeling, door een piek in het aantal RSV-besmettingen, maar sinds de kerstvakantie komen ook heel wat oudere mensen met luchtwegeninfecties binnen en daar is heel wat griep bij.’