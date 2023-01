Oproep | Bent u een student met uitstelgedrag?

Studenten kunnen amper genieten van hun kerstvakantie: ze zijn hard aan het studeren voor de examens na het eerste semester. Of ze zouden dat moeten doen. Want meer nog dan de rest van de bevolking leggen studenten hardnekkig uitstelgedrag aan de dag. Volgens schattingen zou tussen 70 en 90 procent van hen er last van hebben. Een Zweedse studie toont dat uitstellers ook meer gezondheidsklachten rapporteren, zowel mentale als fysieke.

