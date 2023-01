Tienjarige Vietnamese jongen die vastzat in diepe schacht overleden

Een tienjarige jongen die op oudejaarsavond in een diepe put is gevallen op een bouwwerf in Vietnam, werd woensdag doodverklaard, berichten staatsmedia.

‘De autoriteiten hebben vastgesteld dat het slachtoffer is overleden en proberen nu zijn lichaam te bergen voor de begrafenis’, zei de vicevoorzitter van de zuidelijke provincie Dong Thap aan de Vietnamese online krant VnExpress.

Reddingswerkers hebben bijna 100 uur geprobeerd om het jongetje, Thai Ly Hao Nam, te bevrijden uit een steunpilaar op een bouwwerf. De jongen was op zoek naar schroot, toen hij op oudejaarsavond in een holle betonnen pilaar viel. De paal zit 35 meter diep in de grond voor de bouw van een nieuwe brug in het zuiden van Vietnam. De opening is amper 25 centimeter breed.

De Vietnamese premier Pham Minh Chinh had er bij de reddingswerkers en lokale autoriteiten woensdag op aangedrongen om alle benodigde uitrusting en krachten te mobiliseren. De reddingswerkers probeerden in de grond rond de buis te boren om die los te trekken uit het zand en het kind te bevrijden, maar zonder succes.