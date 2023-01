Studente slachtoffer van verkrachting op campus ULB

Een jonge studente is woensdag 28 december het slachtoffer geworden van een verkrachting op de Campus de la Plaine van de ULB. Een verdachte is onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op 28 december om 20.45 uur, aldus de krant La Capitale. Het slachtoffer zou een 21-jarige eerstejaarsstudente zijn aan de ULB. Het parket bevestigt dat er een onderzoek is geopend, een verdachte is onder aanhoudingsbevel geplaatst.

‘Hoewel de verkrachting lang duurde, hebben de camera’s en veiligheidsdiensten van de ULB het drama niet opgemerkt. Ondanks het geschreeuw van het slachtoffer’, vertelt een familielid van het slachtoffer aan de krant La Capitale.

De familie vindt dat de ULB de campus beter moet beveiligen. ‘De studenten die in januari hun examens moeten afleggen, zijn duidelijk niet veilig op de Campus de la Plaine.’

‘De aanvaller, wiens daad voorbedacht lijkt, is op de hoogte van het gebrek aan veiligheidsmaatregelen op de campus. Hij wachtte tijdens de blok op een prooi aan het hoofdpad dat studenten gebruiken om naar de studieruimtes te gaan. Hij greep daar zijn slachtoffer en sleepte haar vervolgens enkele meters mee in totale duisternis’, gaat het familielid verder in de Franstalige krant.

Het slachtoffer zou erg afzien van de feiten. ‘Ze verlaat haar huis niet meer. Het diepe psychische trauma zal haar hele leven beïnvloeden.’