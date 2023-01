Van Ditlevsen tot Cognetti: de beste fictieboeken van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Sunset industries

Jens Meijen, De Bezige Bij, verschijnt in januari

Wat? In 2022 keerde oorlog terug naar Europa. Het werd plots pijnlijk duidelijk dat het systeem waar wij de vruchten van plukken, ook dictaturen kan baren. Jens Meijen sprak met Oekraïners, Russen en andere Europeanen over hun leven. Deze dichtbundel gaat over de ervaringen van gewone mensen in buitengewone tijden. Sunset industries volgt een bijzondere hond, een groepje onbekende mensen over heel Europa en een gefrustreerd algoritme.

Lezen, want van Jens Meijen (26) weten we dat hij wakker en op eigenste wijze naar de wereld kijkt. Met zijn debuutbundel Xenomorf uit 2019 won hij de C. Buddingh-prijs en met zijn debuutroman De lichtjaren haalde hij al meteen de shortlist van de FintroPrijs Nederlandstalige Literatuur.

2. Heenkomen

Pankaj Mishra, Atlas Contact, verschijnt in januari

Wat? Arun droomt ervan te ontsnappen aan zijn familie, het leven in een kleine stad en zijn lage kaste. Aan het prestigieuze Indian Institute of Technology in Delhi ontmoet hij twee vrienden die bereid zijn tot het uiterste te gaan om te slagen. In een paar jaar worden de vrienden van Arun de financiële tovenaars van hun generatie. Van New York tot Toscane leven ze hun Gatsby-achtige fantasieën uit met privévliegtuigen, geld en seks, zonder een besef van de werkelijke kosten. Arun zelf is inmiddels vertaler in een klein dorpje in de Himalaya. Daar wordt hij bezocht door Alia, een schrijfster en influencer, die onderzoek doet voor een groot verhaal over een mondiaal financieel schandaal. Dat doet de verhoudingen binnen hun vriendengroep veranderen.

Lezen, want Pankaj Mishra is geboren in India, woont en werkt in Londen, en geldt als een van de belangrijkste stemmen van India. Hij schreef meerdere romans en essays, waarvan de recentste, Op de ruïnes van het imperialisme, de Groene Waterman Prijs kreeg.

3. Kwaad geluk

Tove Ditlevsen, Das Mag, verschijnt in januari

Wat? Een man geeft zijn zoontje een mes cadeau; een vrouw sluipt door de kamer om haar echtgenoot niet tot last te zijn; een alleenstaande moeder ziet met lede ogen aan hoe haar huis verkocht wordt door een manipulatieve makelaar. In deze verhalen van Tove Ditlevsen (1917-1976) is geluk een onbereikbaar ideaal. In haar eigenste bedrieglijk eenvoudige stijl onderzoekt ze haar vertrouwde thema’s van gestrande huwelijken, overspel, obsessie, controlerende moeders en luie echtgenoten.

Lezen, want deze verhalen, die aan de basis liggen van Tove Ditlevsens latere, zo geroemde, Kopenhagen-trilogie, verschijnen nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling.

4. Carlota, de vrouw die rozen at

Kristien Dieltiens, B&L, verschijnt in januari

Wat? Historische roman over Carlota, die we beter kennen als Charlotte van België, dochter van koning Leopold I. Ze was de vrouw die plichtbewust haar lotsbestemming volgde, en een leven lang op zoek was naar liefde. Die dacht ze te vinden bij Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk. Samen met Max reisde ze naar Mexico om daar als keizerin haar nieuwe rijk te dienen. Maar de revolutie woedde, en toen ze de oorlog dreigden te verliezen, reisde Carlota terug naar Europa, waar ze vooral geconfronteerd werd met verraad.

Lezen, want het fascinerende personage van Charlotte van België is in de kundige handen van de veelzijdige Kristien Dieltiens, die vastberaden een ‘correctie’ heeft willen schrijven ‘op de in de vorige eeuw al te mannelijke kijk op waanzin’.

5. De jongeman

Annie Ernaux, De Arbeiderspers, verschijnt in januari

Wat? In De jongeman (vertaling Rokus Hofstede) vertelt Nobelprijswinnares Annie Ernaux over een voorbije liefdesrelatie met een man die dertig jaar jonger is dan zij – op dat moment is ze zelf halverwege de vijftig. Het was een ervaring die haar terugwierp naar het ‘schandalige meisje’ van haar jeugd.

Lezen, want deze tekst wordt ‘een sleutel’ genoemd tot het lezen van het werk van Annie Ernaux, en hoe zij zich verhoudt tot haar tijd en schrijverschap.

6. Victoriestad

Salman Rushdie, Pluim, verschijnt in februari

Wat? In de nasleep van een onbeduidende strijd tussen twee lang vergeten koninkrijken in het veertiende-eeuwse Zuid-India, heeft het negenjarige meisje Pampa Kampana een goddelijke ontmoeting die het verloop van de geschiedenis zal veranderen.

Lezen, want het is ronduit een heuglijke en geruststellende gedachte dat Salman Rushdie, na die gruwelijke aanslag in augustus, nu schijnbaar onverstoord en niet-geïntimideerd met een nieuwe roman komt. Victoriestad wortelt naar verluidt in een herontdekte oude vertelling – over de kracht van kunst om de wereld vorm te geven, en over de almacht van menselijke creativiteit. Wat een antwoord op de dreiging.

7. Een klein detail

Adania Shibli, Koppernik, verschijnt in februari

Wat? In de zomer van 1949 moorden Israëlische soldaten een kampement van bedoeïen uit in de Negev-woestijn. De enige overlevende, een jonge Palestijnse vrouw, nemen ze mee naar hun kamp, waar ze haar verkrachten, vermoorden en begraven in het zand. Jaren later, bijna in het heden, onderzoekt een jonge vrouw in Ramallah de verkrachting en moord.

Lezen, want Adania Shibli (geboren in Palestina en gepromoveerd aan de University of East London) is niet aan haar proefstuk toe, en we geloven graag ook J.M. Coetzee die dit boek looft en spreekt van een ‘hartverscheurende conclusie’.

8. Niets dat hier hemelt

Tomas Lieske, Querido, verschijnt in februari

Wat? Begin jaren 30 van de vorige eeuw verstoren indringers het leven in een vredig veendorp en dreigen ze het vertrouwde, omringende land te vernietigen. Vijf broers uit een binnenvallende familie hebben op hun strooptochten een ontdekking gedaan: een ruiter te paard, 2.500 jaar geleden verdronken, maar in het zure veen prachtig bewaard. Benjamin, een kind uit het dorp, wordt gedwongen het paard te beklimmen, en opgesloten in de ruiter valt hij met de dode samen.

Lezen, want het is altijd een plezier de stilistisch trefzekere Tomas Lieske te lezen, die niet voor niets de Libris Literatuurprijs en de VSB Poëzieprijs op zijn naam heeft staan.

9. Shy

Max Porter, De Bezige Bij, verschijnt in maart

Wat? Met Shy vertelt Max Porter het verhaal van een paar opmerkelijke uren uit het leven van een getroebleerde tiener. Hij wandelt de nacht in en luistert naar de stemmen in zijn hoofd: van zijn leraren, zijn ouders, de mensen die hij pijn heeft gedaan, die mensen die van hem proberen te houden. Shy presenteert zich als een roman over eenzaamheid en jezelf verliezen, en dan toch ook tot de ontdekking komen dat je niet alleen bent.

Lezen, want een nieuwe Max Porter, daar kijken we hoe dan ook naar uit. Met zijn debuut Verdriet is het ding met veren warmde de Brit de harten van lezers wereldwijd, en sindsdien is hij de grenzen van het genre ‘roman’ blijven aftasten.

10. De Pool

J.M. Coetzee, Cossee, verschijnt in maart

Wat? Een Poolse pianist valt als een blok voor Beatriz. Zij weert zijn avances eerst af, ze is geen vrouw die vreemdgaat. Maar als hij later terug is in Spanje om masterclasses te geven, en haar uitnodigt hem te bezoeken, gaat ze op het aanbod in. Coetzee toont op eigenste meesterlijke wijze een stroeve liefde, die wordt geremd door barrières van taal, cultuur en leeftijd.

Lezen, want een nieuwe roman van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee is zonder twijfel en zonder meer een hoogtepunt op zich.

11. Trilogie van de oorlog

Agustín Fernández Mallo, Koppernik, verschijnt in april

Wat? Een schrijver reist naar het kleine onbewoonde eiland San Simón, dat tijdens de Spaanse Burgeroorlog door Franco als concentratiekamp werd gebruikt. In Miami keert Kurt Montana, de vierde astronaut die Neil Armstrong en co. in het geheim vergezelde naar de maan, terug naar de belangrijkste gebeurtenissen van zijn leven, van zijn diensttijd in de oorlog in Vietnam tot zijn herinnering aan het zien van de aarde vanuit de ruimte. In Normandië begint een vrouw aan een wandeltocht langs de stranden van D-day met als doel stap voor sta een aankomst na te doen die jaren eerder plaatsvond.

Lezen, want alles wat Agustín Fernández Mallo schrijft, is iets om te ontdekken. De gediplomeerde fysicus formuleerde in 2000 nog een theorie over ‘postpoëzie’ die de verbindingen onderzoekt tussen kunst en wetenschap, en sindsdien blijft hij alles op losse schroeven zetten. Met zijn Nocilla-trilogie, die de hedendaagse Spaanse literatuur deed schudden op haar grondvesten, won hij vorig jaar nog de Europese Literatuurprijs.

12. Antonia

Paolo Cognetti, De Bezige Bij, verschijnt in mei

Wat? Antonia Pozzi werd geboren in Milaan in 1912, als dochter van een advocaat en een gravin. Ze groeide op in een beschermde omgeving, maar kreeg toch de kans om ervaringen op te doen die voor andere vrouwen uitgesloten waren. Ze ging studeren aan de universiteit, reisde door Europa en ging bergen beklimmen, en onderweg ontdekte ze zichzelf via fotografie en poëzie. Ze had vele liefdes en depressies, maar altijd bleven de bergen haar toevluchtsoord. Uit wanhoop over het sombere politieke klimaat in Italië en de rest van Europa, stapte ze in 1938, op haar 26ste, uit het leven. In Antonia vertelt Paolo Cognetti het verhaal van deze – ook in Italië – vergeten dichteres.

Lezen, want we weten dat Cognetti een (levens)verhaal kan vertellen, en al was het ook maar omdat hij dankzij zijn verfilmde De acht bergen nu net zo nabij voelt.

13. Poel

Claire-Louise Bennett, Koppernik, verschijnt in mei

Wat? In haar debuut beschrijft de Ierse Claire-Louise Bennett het innerlijke leven van de naamloze hoofdpersoon: een jonge vrouw die ver van de bewoonde wereld een bijzonder bestaan leidt. De losse, verhaalachtige stukken concentreren zich, soms met veel humor, op de verschillende onderdelen uit haar dagelijkse leven.

Lezen, want we leerden Claire-Louise Bennett hier pas kennen met haar onvolprezen Kassa 19, en we keren nu graag en benieuwd mee op haar stappen terug.