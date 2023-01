Gevallen cryptokoning riskeert 115 jaar cel, maar pleit onschuldig

Sam Bankman-Fried, de medeoprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft dinsdagavond voor een rechtbank in New York onschuldig gepleit. De fraudezaak start naar verwachting in oktober.

Sam ‘SBF’ Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd miljarden dollars aan deposito’s van FTX-klanten te hebben weggesluisd om zijn eigen hefboomfonds, Alameda Research, te financieren. Met dat geld zou hij onder meer voor miljoenen dollars aan vastgoed hebben gekocht en genereuze donaties hebben gedaan aan politici.

De 30-jarige gevallen cryptomiljardair werd half december gearresteerd in zijn luxeappartement op de Bahama’s. Een maand daarvoor had FTX zelf al het faillissement aangevraagd, amper enkele dagen nadat het in de problemen was verzeild. Een reddingspoging door concurrent Binance bleek al snel niet te zullen doorgaan. In enkele dagen tijd verloor SBF zo zijn miljardenfortuin.

Enkele dagen voor kerst werd SBF door de Bahama’s uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij kwam vrij op borgtocht en betaalde daar 250 miljoen dollar voor, maar kreeg wel huisarrest – afgedwongen met een enkelband. Hij verbleef bij zijn ouders in Californië. Dinsdagavond pleitte hij voor een federale rechtbank in Manhattan onschuldig voor het moedwillig frauderen met fondsen van investeerders. Eerder had hij in interviews wel gezegd het te hebben ‘verknoeid’, en ‘heel veel spijt’ te hebben.

Dat SBF onschuldig zou pleitten, was door Amerikaanse media al aangekondigd, maar is toch opvallend. Twee van zijn voormalige topmedewerkers pleitten in ruil voor een mogelijke strafvermindering wel al schuldig. Ze beloofden mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek en zullen mogelijk als getuigen worden opgeroepen tijdens de rechtszitting.

Commentaar op rechtbanktekeningen

Bankman-Fried wordt in totaal acht feiten ten laste gelegd, waaronder fraude en witwassen. ‘Geld van klanten werd doorgesluisd naar politieke partijen, goede doelen en een breed scala aan durfinvesteringen’, zei aanklager Danielle Sassoon tijdens de zitting van dinsdag. ‘Met dezelfde carrousel werden veel geldstromen ook witgewassen.’

Sassoon insinueerde dat de bewijslast tegen SBF torenhoog is. ‘We hebben honderdduizenden documenten, die we de komende weken zullen overmaken aan de verdediging van de beschuldigde’, zei ze nog.

De rechtbank plaatste de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de gevallen cryptomiljardair op de rol voor 2 oktober. De verwachting is dat die zo’n vier weken lang zal duren. Bankman-Fried kijkt aan tegen een mogelijke celstraf van in totaal 115 jaar, weet Reuters.

Opvallend: het persagentschap meldt nog dat de prille dertiger tijdens de zitting geen woord zei, maar voor die begon wel de hand ging schudden van een van de aanklagers. Na afloop liep hij naar de rechtbanktekenaars, waarna hij hun werk begon te becommentariëren.