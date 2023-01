Van ‘Tár’ tot ‘The Fabelmans’: de beste films van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Alcarràs

Wat? Een teder eerbetoon aan het Spaanse plattelandsleven, waar een familie een laatste keer perziken oogst. Rijk aan menselijke (en zuiderse) warmte.

Ga kijken, want de Spaanse Carla Simón won vorig jaar met haar tweede film de Gouden Beer in Berlijn. Inspiratie vond ze in haar jeugd. De cineaste, die eerder al indruk maakte met Summer 1993, deed een beroep op niet-professionele (kind)acteurs uit de regio.

Vanaf 18/1

2. Babylon

Wat? In de jaren 20 van de vorige eeuw was de filmwereld in L.A. een plek van ongeziene decadentie en excessen. Maar ook ambitie kende er geen grenzen.

Ga kijken, want Damien Chazelle (Whiplash, La la land) is zelf evenmin bang van een megalomaan project. Voor dit drie uur durende feestje huurde hij met Brad Pitt en Margot Robbie enkele van de allergrootsten in. Waar trekken zij de lijn?

Vanaf 18/1

3. Tár

Wat? Cate Blanchett is Lydia Tár, een componiste en dirigente die haar artistieke ambities door niets of niemand laat dwarsbomen.

Ga kijken, want Todd Field is geen veelfilmer. Maar met zijn derde film in meer dan twintig jaar tijd (Little children, In the bedroom) bewijst hij zich de meester van de geslepen karakterstudie. Tár is provocatief en indringend. Ook en vooral is het helemaal de film van La Blanchett.

Vanaf 25/1

4. Aftersun

Wat? Een vader en zijn tienerdochter beleven in Turkije een vakantie van zorgeloos zonnen en zwemmen. Voor haar begint het jongvolwassen leven, terwijl hij buiten haar blikveld worstelt met donkere gedachten.

Ga kijken, want dit regiedebuut van de Schotse Charlotte Wells groeide onverwacht uit tot een sensatie. Aftersun, met Normal people-acteur Paul Mescal, zou weleens alomtegenwoordig kunnen zijn op de komende editie van de Oscars. Hartveroverend fragiel.

Vanaf 1/2

5. Magic Mike’s last dance

Wat? Channing Tatum geeft zich een derde (en naar verluidt laatste) keer bloot als Mike Lane, de stripper die met een heupbeweging een blos op de wangen van uw grootmoeder tovert.

Ga kijken, want Steven Soderbergh zette zich opnieuw in de regiestoel, tien jaar na de eerste Magic Mike, een film die meer om het lijf bleek te hebben dan verwacht.

Vanaf 8/2

6. No bears

Wat? De Iraanse filmmaker Jafar Panahi raakt betrokken bij een politieke rel in het dorp, terwijl hij vanop een afstand een film draait over Iraanse migranten in Turkije.

Ga kijken, want Panahi speelt wederom met de grenzen van het medium in deze vierde, clandestien gedraaide film van zijn hand. Intussen zit de man zelf nog steeds in de gevangenis. Het is de prijs die hij betaalt voor het maken van kritische films. Panahi bevraagt wat fictie vermag in een vijandige wereld.

Vanaf 8/2

7. A man called Otto

Wat? Een nukkige weduwnaar sluit tot zijn eigen verbazing vriendschap met een kat. Het beest speelt klaar waar geen mens toe in staat was: hem van zijn donkergrijze humeur afhelpen.

Ga kijken, want Tom Hanks oefende speciaal voor deze remake van het Zweedse A man called Ove, destijds kanshebber voor twee Oscars, zijn meest gepekelde tronie. Als dat hem – of u – maar niet zuur opbreekt.

Vanaf 15/2

8. The Fabelmans

Wat? Het Joodse gezin Fabelman (Paul Dano en Michelle Williams) zoekt zijn weg in het Arizona van kort na de Tweede Wereldoorlog. Zoon Sammy vindt in filmmaken al snel zijn gading.

Ga kijken, want deze warmbloedige film is Steven Spielbergs meest persoonlijke project. Het is evenveel een ode aan zijn jeugd als aan het medium dat zijn leven ging bepalen.

Vanaf 22/2

9. The son

Wat? Een worstelende tiener trekt in bij zijn gescheiden vader (Hugh Jackman) en diens zwangere vriendin (Vanessa Kirby), omdat zijn moeder (Laura Dern) ten einde raad is over hoe ze er voor hem kan zijn.

Ga kijken, want de Franse theater- en filmmaker Florian Zeller adapteert na The father een ander stuk uit zijn bejubelde theatertrilogie. Opnieuw kan hij rekenen op een cast met talent – een minirolletje is weggelegd voor Anthony Hopkins.

Vanaf 1/3

10. Godland

Wat? Een Deense priester moet in het IJsland van de 19de eeuw toezien op de bouw van een lutherse kerk. Hij komt er niet alleen locals tegen, maar ook zichzelf.

Ga kijken, want deze Deense film trakteert ook de kijker op een intense trip die je niet als verse sneeuw zomaar van je afschudt. Het vierkante beeldformaat beperkt je blikveld, zoals ook deze priester soms met oogkleppen op naar de wereld lijkt te kijken. Een film om te ervaren.

Vanaf 8/3

11. The whale

Wat? Een obese man (Brendan Fraser) geeft vanachter zijn computer Engelse les, zijn camera is al jaren defect. Hij zit evenveel gevangen in zijn lichaam als in dat benepen huis van hem. Moeizaam probeert hij de band met zijn tienerdochter (Sadie Sink) opnieuw aan te halen.

Ga kijken, want Darren Aronofsky (Black swan, Requiem for a dream) schenkt Fraser de comebackrol die hij al veel langer verdiende. Een hartverscheurend en menselijk melodrama.

Vanaf 8/3

12. Zeevonk

Wat? Een dochter gaat tot het uiterste nadat haar vader met zijn schip is vergaan op zee. Een ongeluk sluit ze uit, het is een monster dat schuld heeft aan zijn dood. En dat zal ze bewijzen.

Ga kijken, want dit debuut van eigen bodem door Domien Huyghe heeft niet alleen Valentijn Dhaenens, Hilde De Baerdemaeker en nieuwkomer Saar Rogiers aan boord. De film is ook onderdeel van het Generation-programma op het filmfestival in Berlijn.

Vanaf 29/3

Foto: Zeevonk

13. Le bleu du caftan

Wat? De harmonie in het huwelijk van een kleermaker en diens zieke echtgenote wordt verstoord door de komst van een leerling.

Ga kijken, want de naam van de Belgische Lubna Azabal op de affiche is een troef van onschatbare waarde. In Maryam Touzani’s debuut Adam was ze ook al te zien. Deze inkijk vol droefenis in een driehoeksrelatie belooft een arthouseparel van formaat te zijn.

Vanaf 29/3

14. Emily

Wat? Hoe Emily Brontë, die amper dertig werd, als oudste van de drie zussen de klassieker Wuthering heights schreef, is het raadsel dat dit regiedebuut wil achterhalen.

Ga kijken, want Emma Mackey, bekend van Sex education, laat zien hoe deze jonggestorven schrijfster zich weigerde te plooien naar de mores van toen. Opwindend onconventioneel, aldus The Guardian.

Vanaf 12/4

15. All the beauty and the bloodshed

Wat? Laura Poitras volgt fotografe Nan Goldin in haar strijd tegen de Sacklers, de beruchte clan achter de verslavende pijnmedicatie Oxycontin. Goldin raakte er in de jaren 80 zelf aan verslingerd nadat ze de pillen voorgeschreven had gekregen na een operatie.

Ga kijken, want de Oscarwinnende maakster van de Edward Snowden-docu Citizenfour levert alweer een geëngageerd werkstuk af. In Venetië bekroond met de Gouden Leeuw.

Vanaf 19/4

16. The quiet girl

Wat? Een teder coming-of-ageverhaal over een negenjarig meisje van weinig woorden, dat kort voor haar moeder moet bevallen bij verre familie wordt achtergelaten. Niemand neemt de moeite haar te zeggen hoelang ze daar moet blijven.

Ga kijken, want dit Ierse regiedebuut zet resoluut en vol mededogen in op de beleving van het schuchtere kind. Fijngevoelige cinema.

Vanaf 19/4

17. Spider-Man: across the spider-verse

Wat? Miles Morales is helemaal klaar voor een nieuw avontuur als Spider-Man, vier jaar na het zwierige plezier dat Spider-Man: into the spider-verse was.

Ga kijken, want deze sequel op de Oscarwinnende animatiefilm is nog maar het begin van een nieuwe franchise. In maart 2024 komt een derde film uit.

Vanaf 31/5

18. The Flash

Wat? Eindelijk krijgt de Marvel-superheld The Flash zijn eigen film. Waar die over gaat, is voorlopig nog supergeheim.

Ga kijken, want naar deze release wordt al zolang uitgekeken, zeker door de bonzen bij DC Comics. Dat heeft alles te maken met de niet te smoren schandaalsfeer rond hoofdacteur Ezra Miller. Stel je voor dat ze last minute alsnog genoodzaakt zijn om het hele project de vuilnisbak in de keilen. Supervervelend.

Vanaf 14/6

19. Asteroid City

Wat? In het Amerika van midden jaren 50 komen ouders en studenten samen op een conventie in een afgelegen stadje. Aan drama, kolder en romantiek geen gebrek.

Ga kijken, want een nieuwe film van The Grand Budapest Hotel-regisseur Wes Anderson laat je niet links liggen. Ook nu weer staat die garant voor een ongeziene sterrenparade. Om er enkelen te noemen: Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Adrien Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Edward Norton, Willem Dafoe en Bryan Cranston.

Vanaf 21/6