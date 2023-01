De gedoodverfde Republikeinse voorzitter, Kevin McCarthy, wist dinsdag geen meerderheid achter zich te krijgen in het Huis van Afgevaardigden. Dat moet het dus voorlopig zonder voorzitter stellen, iets wat sinds 1923 niet meer is voorgekomen.

