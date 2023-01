Verenigde Staten geven groen licht voor verkoop abortuspillen in apotheek

Binnenkort is het mogelijk om abortuspillen te verkrijgen in Amerikaanse apotheken. Dat heeft de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA dinsdag aangekondigd. De beslissing moet de toegang tot abortus drastisch verbeteren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2022 de federale bescherming van de wet had vernietigd.

Voortaan zou mifepriston, een van de twee medicijnen waarmee een zwangerschap wordt onderbroken, ook beschikbaar zijn in apotheken in staten waar abortus wel nog toegestaan is. Om de pillen te verkrijgen, is wel een dokterbriefje nodig. Bovendien beslist de apotheek zelf of ze dit briefje aanvaarden of niet.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe vs. Wade heeft vernietigd, en dus de verankering van het recht op abortus uit de grondwet heeft gehaald, is de vraag naar abortuspillen duidelijk gestegen.