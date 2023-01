Acteur Jeremy Renner werd overreden door sneeuwschuiver, post selfie vanuit ziekenhuis

De Amerikaanse acteur Jeremy Renner, die afgelopen zondag zwaargewond raakte bij een ongeval, is weer bij kennis en heeft een selfie gepost vanaf zijn ziekenhuisbed.

Bij een foto van zijn gehavende gezicht schrijft hij: ‘Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden. Ik ben er nog te beroerd aan toe om te typen. Maar ik stuur jullie allemaal liefde.’

De politie heeft inmiddels meer bekendgemaakt over de toedracht van het ongeluk waarbij Renner zwaargewond raakte. De acteur had in de buurt van zijn ranch aan Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Nevada met zijn sneeuwschuiver een ingesneeuwde auto van een voorbijganger helpen uitgraven. Toen Renner uit de sneeuwschuiver stapte bleek deze nog aan te staan. De acteur probeerde vervolgens weer in te stappen om het voertuig uit te zetten, maar werd hierbij door de sneeuwschuiver overreden.

De acteur werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woordvoerder liet zondag weten dat zijn toestand ‘kritiek maar stabiel’ was. Renner liep verwondingen aan onder meer borst en benen op.

De 51-jarige Renner werd bij het grote publieke bekend als Hawkeye in de superheldenfilms van Marvel. Ook speelde hij in twee Mission: Impossible-films. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor de films The Hurt Locker en The Town.

De ranch van Renner ligt in de Sierra Nevada, een regio die zwaar getroffen werd door winterstorm Elliott. Door de hele Verenigde Staten kostte deze ‘sneeuwstorm van de eeuw’ aan zeker 60 mensen het leven.