Gasverbruik bij bedrijven en consumenten lag in december 12 procent lager

Omdat elektriciteitscentrales de besparing drukken, behaalt België maar nipt de Europese reductiedoelstelling voor het gasverbruik.

In december is zo’n 10 procent minder aardgas verbruikt, in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse update van de gasvoorziening van de federale overheidsdienst Economie. Daarmee is de Europese reductiedoelstelling van 15 procent niet gehaald, in december. Vooral het gasverbruik van de elektriciteitscentrales bleef een heel eind onder die doelstelling steken. Het lag met 4,2 terawattuur (tWh) maar een paar procent lager dan het gemiddelde van de periode 2017 tot 2021 (4,5 tWh).

Bij de andere verbruikers (van industrie tot verwarming van ­gebouwen) lag het verbruik in ­december zo’n 12 procent onder het gemiddelde. En dat ondanks de forse winterprik in de eerste week van december.

Dat maakt dat de gecumuleerde gasbesparing sinds augustus met 15,2 procent nog net de ­reductiedoelstelling van Europa haalt. De afspraak is dat de EU-lidstaten in de periode van augustus 2022 tot maart 2023 in totaal 15 procent minder gas verbruiken. Dat maakt deel uit van het plan om de terugval van de gas­leveringen door Rusland op te vangen.

Invoer weer uitgevoerd

De nieuwe cijfers van de FOD ­Economie tonen nog maar eens aan dat België een draaischijf is om Duitsland van aardgas te voorzien. De voorbije maand werd 64 procent van de aardgasinvoer doorgevoerd naar de buurlanden. Duitsland was goed voor een aandeel van 41 procent. Het land was zeer afhankelijk van Russisch gas. Het is al maanden koortsachtig op zoek naar alternatieven. Zo worden in het noorden van Duitsland in ijltempo drijvende terminals voor de ­aanvoer van vloeibaar aardgas ­gebouwd.