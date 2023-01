Demir vernietigt vergunning voor opvullen van kleiput in Schelle

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een vergunning geweigerd voor het opvullen van een kleiput in Schelle. De beslissing komt er na beroep dat werd ingediend door onder meer buurtbewoners, een actiegroep en Natuurpunt.

Het bedrijf Vekabo wil aan de Tuinlei in Schelle een voormalige en intussen verwilderde kleigroeve gedeeltelijk opvullen met grondoverschotten van elders. Het plan was om als nabestemming (opnieuw) natte natuur te voorzien.

De deputatie van de provincie Antwerpen verleende op 10 maart 2022 een vergunning voor de plannen, ondanks enkele ongunstige adviezen en tientallen bezwaarschriften.

Demir volgt nu het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en weigert alsnog de vergunning. Demir laat weten dat het provinciebestuur een prodecurefout maakte en dat de aanvraag bovendien de water- en natuurtoets niet doorstaat. 'Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om conclusies te trekken voor wat betreft de waterkwaliteit', laat haar woordvoerder weten. 'De inschatting van de gevolgen voor de natuur en biodiversiteit is ondermaats. Op basis van het dossier in de aanvraag kan niet geconcludeerd worden dat de gevolgen van de aanvraag aanvaardbaar zijn.'

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), een van de partijen in beroep, reageert tevreden en stelt dat het risico op droogte en de bedreiging van de waterkwaliteit bij het opvullen van de put te groot zou zijn. ALR zegde ook te vrezen voor PFOS in de te storten grond. 'De kleiputten waar de natuur verschillende decennia haar gang kon gaan, zijn de longen van de Rupelstreek', vindt de actiegroep. ‘Het zijn waterbuffers die de Rupelstreek beschermen bij lange periodes van enorme droogte. De natuur in de kleiputten bedelven onder bedenkelijke grond: neen!’

De aanvrager kan wel nog in beroep gaan tegen de weigering, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.