Faillissementen treffen meer jonge bedrijven

Van alle ondernemingen die in 2022 over de kop gingen, betrof het in 38 procent van de ­gevallen bedrijven die nog geen vijf jaar bestonden. Dat aandeel was het afgelopen decennium nog nooit zo hoog. In Vlaanderen ging het zelfs om 41 procent.

De cijfers werden verzameld door het databureau Graydon ­Creditsafe. Jonge bedrijven zijn vaak kwetsbaarder dan oudere, omdat ze nog weinig financiële buffers hebben opgebouwd. ­Mogelijk heeft de coronacrisis de ­proportie jonge bedrijven daarom opgestuwd.

Toch blijft het aantal faillissementen laag. Vorig jaar waren het er 9.823. Dat is het op twee na ­laagste cijfer in de jongste tien jaar. Alleen in 2020 en 2021 werden er nog minder faillissementen uitgesproken, omdat er toen een moratorium op nieuwe procedures gold. Daardoor werd het bedrijfs­leven tijdelijk beschermd tegen de gevolgen van de coronacrisis.

Ook de falingsgraad lag vorig jaar laag, met 1 op de 151 onder­nemingen die over de kop ging.

In Vlaanderen heeft het aantal faillissementen wel het niveau van voor de coronacrisis bereikt. Dat heeft deels te maken met het ­wegvallen van de coronasteun­maatregelen en deels met de strijd tegen de spookfirma’s. In de provincie Antwerpen, waar die strijd intensief wordt gevoerd, werd het op één na hoogste aantal faillissementen ooit bereikt.