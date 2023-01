Republikeinen raken het niet eens over voorzitter Huis van Afgevaardigden

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt dinsdag tijdens de openingszitting gestemd over de nieuwe voorzitter. De Republikeinen lijken het niet eens over wie de Democrate Nancy Pelosi moet opvolgen.

Officieel is Kevin McCarthy de kandidaat voor de Republikeinen, die sinds de midterms van november de controle over het Huis van Afgevaardigden hebben overgenomen van de Democraten, zij het met een nipte minderheid van 222 zetels op een totaal van 435. McCarthy heeft 218 stemmen nodig, maar heeft concurrentie binnen de eigen rangen. De extreemrechtse vleugel van de partij schoof Andy Biggs naar voren. Hij snoepte broodnodige stemmen af van McCarthy, waardoor er nu een tweede ronde nodig is.

De Democraten hebben Hakeem Jeffries genomineerd als voorzitter. Hij volgt normaal gezien Nancy Pelosi op als leider van de Democratische minderheid in het Huis, en wordt daarmee de eerste Afro-Amerikaan aan de leiding van een partij in het Congres.

Het Huis komt later weer bijeen voor een tweede stemronde. Een echt draaiboek voor wat er dan gebeurt, is er niet. McCarthy behaalde 203 stemmen, Jeffreis 212, Andy Biggs tien en andere kandidaten haalden tien stemmen binnen. In totaal stemden 19 Republikeinen voor een andere voorzitter dan McCarthy. Daarom zal het Huis opnieuw moeten stemmen tot iemand een meerderheid krijgt van de 434 leden die kunnen stemmen.

Dat er een tweede stemronde komt, is op zich geen unicum. Het is wel bijna honderd jaar geleden dat een stemming over een nieuwe voorzitter van het Huis zo moeizaam verliep. In 1923 werd er negen keer achtereenvolgens gestemd tot een kandidaat het benodigde aantal stemmen achter zijn naam kreeg, in 1869 waren maar liefst 60 stemrondes nodig. In principe kan het Huis de werkzaamheden ook opschorten, maar ook daar zijn 218 stemmen voor nodig en de kans is klein dat de Democraten de Republikeinen aan die meerderheid zullen helpen. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis geen wetten stemmen en kunnen nieuw verkozen leden de eed niet afleggen.