Opnieuw explosie in Berchem

In de Deken de Winterstraat in Berchem is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie gehoord. Dat bevestigt de Antwerpse politie.

Er zou schade zijn aan de deur van een woning.

De politie kreeg rond 1.20 uur een melding binnen en ging onmiddellijk ter plaatse. Er werd nazicht gedaan in de omgeving en een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo zal worden gecontacteerd en ook de federale gerechtelijke politie wordt verwittigd, die wellicht het onderzoek zal overnemen.

Er wordt onderzocht of het gaat om drugsgerelateerd geweld. In diezelfde straat werden de voorbije maanden eerder al huizen geviseerd.

Ook in Merksem zou zich in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing hebben voorgedaan. De politie gaat na of deze feiten kaderen in een lopend dispuut.