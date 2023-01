Black Eyed Peas veroorzaken ophef met regenboogarmband in Polen

De leden van de Amerikaanse hiphopband Black Eyed Peas droegen tijdens een nieuwjaarsoptreden in Polen een regenboogarmband. Dat leidde tot ophef in het land.

Iets meer dan acht miljoen Polen keken op oudejaarsavond naar de Poolse openbare omroep TVP2, dat toen live een concert uitzond vanuit het skioord Zakopane. Black Eyed Peas, de hoofdact van de avond, kroop op het moment dat ze moesten optreden op het podium met regenboogarmbanden - een statement voor een land waar de strijd tegen lhbti’ers de voorbije jaren alleen maar werd opgevoerd.

Zanger will.i.am bedankte de Polen tijdens het concert voor hun ‘open harten en geesten’, ter verwijzing naar de Oekraïense vrouwen en kinderen die het land opnam nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Vervolgens droeg hij het nummer ‘Where Is the Love?’ op ‘aan degenen die het hele jaar door haat ervaren’. Hij benoemde daarbij de joodse gemeenschap, mensen van Afrikaanse afkomst en de lhbti-gemeenschap. ‘One love! Tolerantie, eenheid en gelijkheid. Gelukkig nieuwjaar!’, riep de zanger voor hij van het podium liep.

Het duurde niet lang eer Poolse politici zich uitlieten over het incident op sociale media. ‘Lhbt-promotie op TVP2. Schande!’, reageerde de Poolse viceminister van Justitie Marcin Warchol op Twitter. ‘Dit is niet een oudejaarsavond van dromen, het is een oudejaarsavond van ontaarding.’ Zijn partij, Verenigd Polen, staat bekend om haar vijandige houding tegenover de lhbt-gemeenschap.

Ook de minister van Jusitie reageerde niet mals. ‘Geweld, kerken vernielen en onze kinderen bespugen en corrumperen… de lhbti-vlag is een symbool van intolerantie en agressie’, schreef Zbigniew Ziobro dinsdag op Twitter. De Poolse regeringspartij PiS houdt zich voorlopig in met kritiek op de stunt. De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei dat hij de ‘artistieke expressie’ van bands niet wil beperken. Vermoedelijk wil de premier Europa niet verder schofferen om zo het Europese pandemiefonds dat bestemd is voor Polen te deblokkeren.

Vervanging

De viceminister van Jusitie vroeg de zanger later nog op Twitter waarom de band optreedt in landen met een veel slechtere lhbti-reputatie, waaronder Qatar en Saudi-Arabië. Will.i.am reageerde dat het beter was om te spelen dan dergelijke landen te boycotten, om mensen op die manier ‘te inspireren tot meer tolerantie’. En het geld? ‘Dat heet een muziekcarrière’, antwoordde hij.

‘Wij zijn de Black Eyed Peas: P-E-A-S. Of je kunt ook de Black Eyed Peace zeggen: P-E-A-C-E, want wij gaan over vrede, gelijkheid en harmonie. Wij zijn niet de Black Eyed PiS. Wij staan voor eenheid, liefde, tolerantie’, zei de zanger nog op Instagram.

De band, die volgens sommige berichten een miljoen dollar kreeg voor hun optreden, was een last-minute vervanging voor ex-Spice Girl Melanie C, die op het laatste moment haar concert afblies. Ze zei dat ze niet kon optreden omwille van bepaalde ‘kwesties die niet in lijn liggen met de gemeenschappen die ik steun’.