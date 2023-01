Met het nieuwe jaar stijgt het salaris van ruim 1 miljoen loontrekkenden aanzienlijk. Kleine ondernemingen die de kosten niet helemaal kunnen doorrekenen, vrezen dat ze werknemers zullen moeten ontslaan.

Ook op de wekelijkse sluitingsdag van haar veganistische traiteurszaak Plantbeest, in Antwerpen, is zaakvoerster Annelies Van Mol druk in de weer. Ze gebruikt de vrije dag vooral om de financiële administratie ...