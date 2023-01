Vijfde verdachte opgepakt voor poging tot ontvoering van minister van Justitie

In het onderzoek naar bedreigingen tegen minister van Justitie Van Quickenborne is in Nederland een vijfde verdachte opgepakt. Dat wordt gemeld aan onze redactie, en wordt bevestigd door het federaal parket.

De nieuwe verdachte zou onlangs in Nederland zijn gearresteerd. Eerder werden al vier Nederlanders in de buurt van Den Haag opgepakt, en overgeleverd aan ons land. De vier zouden op donderdag 22 september geprobeerd hebben om de Justitieminister bij hem thuis in Kortrijk te ontvoeren.

De poging werd verhinderd omdat Justitie lucht kreeg van de zaak, en een patrouille van de lokale politie in zijn straat liet patrouilleren. De agenten controleerden een verdacht voertuig. Daarop keerden de vier terug naar Nederland. Pas ’s anderendaags werd duidelijk dat het om een ontvoeringspoging ging, toen hun tweede auto in de straat werd ontdekt met daarin wapens, en snelbinders.

Ongeloofwaardige verklaringen

De vier verdachten verklaarden dat ze die dag in september enkel naar België waren gereisd, om een glas te gaan drinken in Antwerpen. Eén van hen zei dat hij de opdracht had gekregen ‘om een auto te gaan afzetten in Kortrijk.’ Aan die uitleg wordt binnen de Belgische Justitie weinig geloof gehecht.

Volgens de vaststellingen van de lokale politie, en volgens hun eigen verklaringen, waren ze die nacht met vier op pad. Wat de rol is van de vijfde verdachte die nu werd opgepakt, is onduidelijk.

Ook de identiteit van de opdrachtgever is nog niet bekend. Van Quickenborne moest na de ontvoeringspoging een tijdje in een safe house verblijven met zijn gezin, maar die maatregel werd aanvankelijk al na een week opgeschort.

Sinds 8 december zit Van Quickenborne in een safehouse op een geheime locatie. De reden waarom hij opnieuw moest onderduiken, is onduidelijk.