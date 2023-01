Crowdfunding voor Oekraïense bruine beer met tandpijn

De bruine beer Sandra, die in oktober gered werd uit een Oekraïense zoo, lijdt aan tandpijn. Dierenpark de Zonnegloed zette een inzamelactie op voor een operatie.

Bruine beer Sandra werd in oktober samen met haar broer Tishka geëvacueerd uit de Mena Zoo, nabij Kiev. Het duo verblijft nu in dierenpark De Zonnegloed in Oudsbergen. Door aanhoudende stress beet Sandra haar vier hoektanden stuk op de tralies van haar kooi.

‘We hadden eerder al opgemerkt dat Sandra op de tralies beet. Bij grondig nazicht zagen we dat haar vier hoektanden volledig afgesleten waren’, zegt Karel Ackaert, de oprichter van de Zonnegloed. ‘De tanden zijn zo erg beschadigd dat de zenuwen blootliggen, waardoor Sandra ontzettend veel tandpijn lijdt’, aldus Ackaert.



Zonder behandeling kunnen de zenuwen ontsteken, waardoor abcessen ontstaan. ‘Als Sandra niet gauw wordt geopereerd, zal de pijn zo erg worden dat ze stopt met eten, snel vermagert en mogelijk sterft’, vertelt Ackaert. ‘Maar dit is geen routineklus die elke dierenarts kan uitvoeren. Omdat de behandelende specialisten uit Zweden en Frankrijk moeten komen, kan het nog zeker twee tot drie weken duren voor Sandra geholpen wordt. Bovendien is de ingreep niet zonder risico, omdat ze zeker vier uur onder narcose moet. Gelukkig is Sandra een jonge, gezonde beer.’

Hoewel de Zweedse specialist alleen de kosten aanrekent, komt de behandeling met een stevig prijskaartje. Daarom zette Ackaert een inzamelingsactie op. ‘Intussen hebben we al 2.500 euro van de 3.500 euro ingezameld. Het gaat dus erg snel.’

Wie een bijdrage wil leveren voor Sandra’s operatie, kan terecht op de website van Dierenpark de Zonnegloed.