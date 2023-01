Mathieu van der Poel wint in Herentals na lekke band Wout van Aert

De X²O Badkamers Trofee van Herentals is op een anticlimax geëindigd. Thuisrijder Wout van Aert en Mathieu van der Poel hielden elkaar alweer een volledige race in evenwicht. Vlak voor de eindsprint kreeg Van Aert af te rekenen met een lekke band, waardoor Van der Poel onbedreigd naar de zege reed.

Geen Tom Pidcock in Herentals, de wereldkampioen had nog te veel last van de naweeën van zijn spectaculaire val in Baal op nieuwjaarsdag. De strijd tussen de grote drie, die geserveerd werd in de eerste week van de kerstvakantie, werd dinsdag in de Kempen noodgedwongen een ouderwets duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Al probeerde een moedige Jens Adams zich in het begin van de wedstrijd toch enkele ronden tussen de twee kemphanen te manoeuvreren. De 30-jarige veldrijder lukte daar een kwartier in, maar samen met zijn zadel brak op het einde van de derde ronde ook zijn mentale veer.

Van Aert versus Van der Poel, duel zes op twee weken. Van de voorbije vijf onderonsje won Van Aert er vier: Mol, Zolder, Diegem en Loenhout. Enkel in de modder van Gavere, afgelopen maandag, bleek Van der Poel de betere. Het maakte dat de 27-jarige Nederlander iets afwachtender koerste dan dat we van hem gewend zijn. De renner van Alpecin-Deceuninck liet zich op het zompige thuisparcours Van Aert niet verleiden tot de vroege versnellingen die hem bijvoorbeeld in Diegem de das omdeden.

Met zijn tweetjes fietsten ze een kloof van een dikke halve minuut op de eerste achtervolgers - Iserbyt, Van der Haar, Ronhaar - bij elkaar. De relatieve wapenstilstand duurde tot twee ronden van het einde. Van Aert trok fors door vlak voor de atletiekpiste, maar Van der Poel gaf geen krimp. In de slotronde keerde VdP de rollen om, maar kreeg hij meteen een pokerende WvA in zijn wiel. Ook de laatste passage over de gevreesde skiberg baarde een muis. Het was helaas materiaalpech dat over de race zou beslissen. Vlak na de materiaalpost reed Van Aert lek, Van der Poel kreeg de overwinning - al is dat relatief na zo’n zwaar moddergevecht - cadeau.

Donderdag staat alweer een nieuw duel op het programma: dan vechten de eeuwige rivalen een robbertje uit in het zand van Koksijde. Een beklijvende cross-kerstvakantie wordt afgesloten met een tweeluik in Gullegem (op zaterdag, zonder Van der Poel) en Zonhoven (op zondag, met Van der Poel).