Treinbegeleider bedreigd met mes door zwartrijders: drie jongeren opgepakt

Een treinconducteur is dinsdagochtend in het station Gent-Sint-Pieters bedreigd door drie zwartrijders met een mes. Het ging om twee minderjarigen en één meerderjarige. De jongeren konden opgepakt worden door de politie. Voor de NMBS is de maat vol. ‘Dit zinloze geweld moet stoppen’, klinkt het.

Het incident gebeurde dinsdagochtend om 4.45 uur op de trein van Brugge naar Genk. Het was nog vroeg en kalm op de trein. Een treinbegeleider was in station Gent-Sint-Pieters drie jongeren aan het controleren. Zij bleken geen ticket te hebben en werden aangesproken door de treinbegeleider.

Camera’s

‘Daarop haalden ze uit het niets een mes boven en werd de man ermee bedreigd’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘De drie jongeren sloegen op de vlucht. Onze mensen handelden dan snel en verwittigden de spoorwegpolitie die ter plaatse kwamen.’

Dankzij de hulp van de Gentse politie en de camera’s in de buurt van het station konden de drie snel opgepakt worden. ‘Het gaat om twee minderjarigen en één meerderjarige’, zegt de federale politie. ‘Zij worden ondervraagd en het onderzoek naar het incident loopt volop.’

Nultolerantie

De betrokken treinbegeleider was enorm aangedaan door het voorval. ‘Onze medewerker heeft de nodige begeleiding gehad’, zegt Temmerman. ‘Een nieuwe begeleider werd opgeroepen om hem te vervangen, waardoor de trein vertrok met enige vertraging.’

De treinbegeleider zal nu klacht indienen tegen de drie jongeren. Ook de NMBS zal zich burgerlijke partij stellen. ‘Dat doen we principieel altijd als duidelijk signaal dat het moet stoppen’, zegt Temmerman. ‘Elke vorm van agressie is er één te veel. Wij willen daarom absolute nultolerantie.’