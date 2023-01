Podcast | Voortaan denken we beter na over welk elektrisch toestel we wanneer gebruiken

‘1 januari 2023 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de VREG haar wereldvreemdheid bewijst.’ Dat liet minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weten over de energieregulator en het nieuwe elektriciteitstarief. En als de minister al niet in dat capaciteitstarief gelooft, waarom zouden wij het dan wel doen?





Sinds de eerste dag van dit jaar wordt onze energiefactuur voor een deeltje anders berekend. Het zogeheten ‘capaciteitstarief’ heeft zijn intrede gemaakt en daarmee wordt een robuuster elektriciteitsnet betaald want we vragen steeds meer van dat net. Maar is het wel een eerlijk tarief, maakt het alles weer nog duurder of kun je er toch voor zorgen dat de impact beperkt blijft?

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Wim Winckelmans| Presentatie Niels De Keukelaere| Redactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Chiaran Verheyden | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.