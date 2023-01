Tanzania heft verbod op betogingen op

In Tanzania heeft president Samia Suluhu Hassan het verbod op demonstraties dat sinds 2018 van kracht is, opgeheven. ‘Ik verwelkom kritiek op de regering. Het zal me in staat stellen dingen ten goede te veranderen’, zei ze in een toespraak.

Samia Suluhu Hassan is sinds 19 maart 2021 de president van Tanzania. Ze

volgde de twee dagen eerder overleden John Magufuli op als president.

Contact met oppositie

Na haar aantreden nam ze snel contact op met de leiders van oppositiepartij, Chadema, Tundu Lissu en Freeman Mbowe, een stap die voordien ondenkbaar zou zijn geweest.

Lissu leefde in ballingschap nadat hij in 2017 werd neergeschoten in wat werd gezien als een politiek geïnspireerde aanslag. Mbowe was toen net vrij uit de gevangenis, waar hij opgesloten zat wegens beschuldiging van terrorisme, omdat hij grondwettelijke hervormingen had gevraagd.

Het verbod op betogingen was opgelegd door Hassans voorganger John Magufuli, die tijdens de coronapandemie een van de meest prominente corona-ontkenners in Afrika werd. De geruchten deden de ronde dat hij besmet was met het coronavirus. Magufuli liet zich meerdere keren opmerken met twijfelachtige uitspraken over corona. Zo zou het virus, dankzij God, uit Tanzania verbannen zijn, zo beweerde hij.

Hassan, een van de weinige vrouwelijke staatshoofden in Afrika en voormalig vicepresident onder Magufuli, probeert een andere politieke koers te varen dan haar voorganger. In november was ze nog op bezoek in China. Ze beklemtoonde tijdens dat bezoek het belang van de relaties tussen haar land en China en benadrukte de rol van China als betrouwbare partner en als voorbeeld voor de relaties tussen Afrika en China. Hassan beklemtoonde toen ook dat haar land volledig achter China stond in politiek beladen kwesties zoals Taiwan of Hongkong.

‘Mama Samia’

Samia Suluhu Hassan is lid van de partij Chama Cha Mapinduzi. In 2000 behaalde ze een zetel in het Parlement van de semiautonome regio Zanzibar. Ze werd benoemd tot minister voor Arbeid, Gender en Kindzaken. Ze was de enige vrouwelijke minister in het kabinet en ze werd door haar collega-ministers en anderen op een seksistische manier benaderd. Vijf jaar later werd ze benoemd tot minister voor Toerisme, Handel en Investeringen.

Van 2010 tot 2015 was ‘Mama Samia’, zoals ze in het land wordt genoemd, lid van het Parlement van Tanzania voor het kiesdistrict Makunduchi en staatssecretaris voor Uniezaken. In 2014 werd ze verkozen tot vicevoorzitter van de grondwetgevende vergadering die verantwoordelijk was voor het opstellen van de nieuwe grondwet van Tanzania. Na de algemene verkiezingen van 2015 werd ze, naast president John Magufuli, de eerste vrouwelijke vicepresident van Tanzania. Ze werden herkozen in 2020.