Enkele Franse oorlogsreporters hebben in Oekraïne het risico van het beroep aan den lijve ondervonden. TF1-journalist Paul Gasnier bracht voor de talkshow Quotidien live verslag uit vanuit Kramatorsk in het oosten van het land. Op het moment dat Gasnier in beeld verschijnt, doet zich achter hem plots een grote explosie voor. De reporters kwamen er met de schrik van af.