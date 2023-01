Door de lange onderhandelingen over de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, lijkt het niet meer mogelijk de doelstelling te behalen ze te heropenen tegen november 2026.

Bijna een jaar geleden publiceerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) een lijst van wat nodig was om de kernreactoren te verlengen in het kader van plan B. Het resultaat was een actieplan ...