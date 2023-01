Van afropera tot ‘1984’ voor pubers: de beste podiumtips voor het voorjaar

Met Marieke Lucas Rijneveld, Willem Frederik Hermans en George Orwell doen de literaire klassiekers het goed op het theater. Verder op de agenda: een ritmische afropera, dans op jazz, Shakespeare in ‘t Antwerps en een theatraal heksenproces met zeventien hysterische nonnen.

1. Mijn lieve gunsteling

Wat Ivo Van Hove brengt in primeur de succesroman Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld op de planken, een verhaal over de verboden liefde tussen een veearts en een minderjarig boerenmeisje.

Ga kijken want van Edouard Louis tot Ayn Rand en Hanya Yanagihara, Van Hove weet waar de theatrale suspense in romans zit. Benieuwd hoe de regisseur het plattelandsleven uit Lucas’ roman zal rijmen met zijn strakke, hoogtechnologische stijl.

Waar en wanneer? 11-29 januari en 26/5-3/6 in Internationaal Theater Amsterdam

Ivo Van Hove. Foto: Belga

2. De störm

Wat De eerste voorstelling van Tutti Fratelli na het overlijden van Reinhilde Decleir en onder de nieuwe artistieke leiding van Nico Sturm.

Ga kijken want niemand minder dan Tom Lanoye maakte speciaal voor de 15de verjaardag van het gezelschap deze Shakespearebewerking in ’t sappig Antwaarps.

Waar en wanneer? 13-15/1 in De Roma (Antwerpen), 11/2 in CC Brugge, 17-19/2 in Toneelhuis (Antwerpen), 18/3 in CC Sint-Niklaas

Nico Sturm. Foto: Tom Cornille

3. Vake poes

Wat? Lisaboa Houbrechts duikt onder in het verleden van haar grootvader. De Duitse bezetting, seksueel misbruik in de broederschool, een wreed huwelijk, dit familie-epos wordt geen vrolijke vertelling.

Ga kijken want Houbrechts gaat voluit voor maximalisme, met een dertienkoppige cast waaronder Stefaan Degand en Elsie De Brauw, muziek van Bach en het orkest van Opera Ballet Vlaanderen. Er zijn weinig jonge regisseurs die zo groots durven denken.

Waar en wanneer? 1-3/2 in Opera Gent, 9-12/2 in Toneelhuis (Antwerpen), 3-4/3 in KVS (Brussel).

Lisaboa Houbrechts Foto: Jeroen Hanselaer

4. 1984

Wat? Na het succes van Niets waagt theatermaker Freek Vielen zich nu aan de klassieker der klassiekers: 1984.

Ga kijken want ook al dateert 1984 uit 1948, George Orwells dystopische scifi over een totalitair regime waarin iedereen in de gaten gehouden wordt, blijft razend actueel. Niet in het minst voor pubers die vergroeid zijn met hun smartphone.

Waar en wanneer? 9-18/2 in Het Paleis (Antwerpen)

Freek Vielen Foto: Fred Debrock

5. Nuggets

Wat?De nieuwe solo van Maxim Storms, het brein achter Ballet Dommage en performanceband Brik Tu-Tok.

Ga kijken want Storms is one of a kind. Zijn groteske bewegingstaal, nonsensicale woordelarij en feilloze gevoel voor timing maken van hem een hedendaagse nar, zijn humor even slapstickachtig als duister.

Waar en wanneer? 2-3/3 in Campo (Gent)

Maxim Storm Foto: Fred Debrock

6. About Elly

Wat? Na A separation (2020) duikt tg STAN opnieuw in het oeuvre van de Iraanse filmmaker Asghar Farhadi.

Ga kijken want de diverse en intergenerationele cast, met naast Jolente De Keersmaeker ook Stijn Van Opstal, Haider Al Timimi, Mokhalled Rasem en de veelbelovende jonge actrice Anna Franziska Jäger in de rangen, doet het beste vermoeden.

Waar en wanneer? 9-15/3 in Toneelhuis (Antwerpen), daarna op tournee tot 29/4. Voor de hele speelreeks, zie: www.stan.be

Anna Franziska Jäger Foto: Gert Verbelen

7. Neci padiri

Wat? Michael Disanka is de stem van de nieuwe generatie Congolese theatermakers.

Ga kijken want zijn voorganger Sept mouvements Congo was een ontregelende getuigenis van vijf jonge kunstenaars en hun verlangen naar verandering. Neci padiri zoomt dan weer in op de vergeten vrouwelijke verzetshelden uit de recente geschiedenis van de DRC.

Waar en wanneer? 17-18/3 in KVS (Brussel)

Foto: rr

8. BOG.2

Wat? In 2012 won theatercollectief Bog. Theater aan Zee met hun poging om het leven te structureren aan de hand van alleen maar werkwoorden. Ze spraken met elkaar af om de voorstelling elke tien jaar te hernemen tot hun dood.

Ga kijken want het is een prachtig idee: een voorstelling laten meegroeien met de tijd. Vier twintigers werden vier dertigers. Hoe heeft dat hun blik op het leven veranderd?

Wanneer? 24/3 in Theater Malpertuis (Tielt), 31/3 in CC Brasschaat, 14/4 in CC Wevelgem

Foto: Sofie Knijf

9. Change of plans

Wat? Een danstrio geïnspireerd door Billie Eilish, op muziek van jazzmuzikant Hendrik Lasure

Ga kijken want Platform-K, het Gentse gezelschap voor dansers met een beperking, nodigt altijd een andere gastchoreograaf uit, met verrassend resultaat. Na Michiel Vandevelde en Benjamin Vandewalle is het nu de beurt aan Femke Gyselinck die eerder indruk maakte met het betoverende Letters 2 dance.

Waar en wanneer? 6-8/4 in Kunstencentrum Viernulvier (Gent), 13-14/4 in Kunstencentrum Nona (Mechelen), 26/5 in CC De Werft (Geel)

Foto: Robbrecht Desmet

10. Gruis/Aan de twijfel

Wat? De tweede voorstelling van KASK-alumni Jesse Vandamme, Louise Bergez, Lucas Van der Vegt, Joeri Happel en Lucie Plasschaert, aka Het Werktoneel.

Ga kijken want deze hypergetalenteerde groep jonge spelers laaft zich aan het nihilistische oeuvre van Willem Frederik Hermans. Als geen ander weten ze de verlamming en isolatie van onze tijd te vatten.

Waar en wanneer? 21/4-5/5 in NTGent, 31/5-/1/6 in KVS (Brussel)

Foto: Michiel Devijver

11. De duivels

Wat? Krapp, het gezelschap rond Mats Vandroogenbroeck, Nona Demey Gallagher en Timo Sterckx, laat zich inspireren door één van de meest beruchte heksenprocessen uit de geschiedenis. In deze theatrale rechtszaak wordt het publiek de volksjury. En oh ja, er zijn ook zeventien zotte nonnen.

Ga kijken want via de teletijdmachine van Krapp beland je altijd in een fascinerende vroegmoderne wereld waarin theater, wetenschap, magie en occultisme nog door elkaar open. Ze werden ook niet voor niets bekroond voor hun originele theaterteksten.

Waar en wanneer? 27/4-5/5 in KVS (Brussel), 10-12/5 in Campo (Gent)

Foto: rr

12. The golden stool, or the story of Nana Yaa Asantewaa

Wat? Een afropera van Gorges Ocloo over het vrouwelijke leger van het Ashantirijk, dat in 1900 in oorlog ging met Groot-Brittannië. Tien zwarte vrouwen vertolken het verzet.

Ga kijken want heilige huisjes zijn niet aan Ocloo besteed. Benieuwd hoe hij het westerse operarepertoire deze keer door de mangel zal zwieren.

Waar en wanneer? 27-30/4 in Toneelhuis (Antwerpen), 5/5 in Kunstencentrum Viernulvier

Gorges Ocloo. Foto: Bart Dewaele

13. Mémé

Wat? Een intergenerationele tragikomedie, met in de hoofdrol de geest van de West-Vlaamse grootmoeders van Sarah Vanhee.

Ga kijken want Sarah Vanhee vindt zichzelf altijd opnieuw uit. De voorbije jaren hield ze zich vooral bezig met haar alternatieve school Bodies of knowledge, nu is ze terug met een nieuwe solo over de relatie met onze voorouders, (geboorte)grond en onzichtbare vrouwelijke arbeid.

Waar en wanneer? 12-16/5 tijdens Kunstenfestivaldesarts (Brussel)