Verdachten van seksueel wangedrag niet welkom op uitreiking Césars

Wie wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet welkom bij de uitreiking van de César Awards, de Franse versie van de Oscars. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

In een verklaring via het Franse persagentschap AFP laat de organisatie weten dat iedereen die een mogelijke gevangenisstraf riskeert wegens ‘geweld, met name van seksuele of seksistische aard’ wordt uitgesloten van de komende uitreiking. ‘Er is besloten om geen aandacht te besteden aan mensen die in de belangstelling staan van de rechterlijke macht wegens gewelddadige acties’, zegt de organisatie. Het besluit werd ook genomen ‘uit respect voor de slachtoffers’. De uitreiking van de prijzen heeft plaats 25 februari.

De reden tot het besluit is onder meer de schrik voor protesten rondom de uitreiking. Dat is onder meer zo omdat ook de 25-jarige acteur Sofiane Bennacer aanwezig zou zijn. Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen en mishandeling van zijn partner.

Op Instagram postte Bennacer een tekst waarin hij zegt onschuldig te zijn. “Ik vraag je niet om me te geloven, maar ik vraag je om te wachten (op het onderzoek, red.) en te luisteren”, aldus de acteur. De Césars schrapten hem in november al van de nominatielijst.

Zwaar protest tegen Polanski in 2020. Foto: afp

Het besluit om verdachten van grensoverschrijdend verdrag te weigeren, werd ook genomen na de protesten bij de uitreiking in 2020. Regisseur Roman Polanski, die is veroordeeld voor het verkrachten van een minderjarige, won toen tot grote onvrede van veel feministische bewegingen de prijs voor beste regisseur.

Enkele actrices en genodigden verlieten toen uit protest de zaal. Polanski zelf woonde de ceremonie niet bij.