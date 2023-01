Vier op de vijf verkochte wagens in Noorwegen zijn elektrisch

Bijna tachtig procent van de nieuwe personenwagens die in Noorwegen worden ingeschreven, is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van de Noorse sectororganisatie OFV. In geen enkel ander land ligt het marktaandeel van de elektrische wagens zo hoog.

In 2022 werden in totaal 138.265 nieuwe elektrische auto’s verkocht in Noorwegen. Ze behalen daarmee een marktaandeel van 79,3 procent bij de personenwagens. De Amerikaanse fabrikant Tesla zet de toon met een marktaandeel van 12,2 procent.

Het Scandinavische land speelt traditioneel een voortrekkersrol bij de elektrificatie van het wagenpark. In 2021 waren de elektrische voertuigen al goed voor 64,5 procent van de totale verkoop.

Ter vergelijking: in de Europese Unie haalden de elektrische personenwagens in de eerste negen maanden van 2022 een marktaandeel van 8,3 procent.

Noorwegen wil dat alle nieuwe auto’s in het land vanaf 2025 rijden op elektriciteit of waterstof, en dus volledig emissievrij zijn. De regering heeft een zeer voordelige fiscale regeling voorzien om de aankoop van die wagens aan te moedigen. Intussen is een op de vijf auto’s op de Noorse wegen al volledig elektrisch.