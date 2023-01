Ruud Vormer legt vandaag medische testen af bij Zulte Waregem

Witte rook voor Ruud Vormer: de 34-jarige middenvelder voetbalt zonder ongelukken tot het einde van het seizoen voor Zulte Waregem op uitleenbasis. De Nederlander speelde sinds 2014 voor Club Brugge, waar hij na vijf landstitels op een zijspoor raakte.

Zulte Waregem haalt zo een icoon binnen van Club Brugge. Vijf landstitels, een Gouden Schoen, de beker en vier keer de Super Cup: Vormer was kroongetuige van de heropstanding van blauw-zwart in België. En hij belichaamde het ook. Hij kwam maar liefst 356 keer uit voor Club, goed voor 63 goals en 95 assists. Maar de laatste twee seizoenen was het minder. Onder Philippe Clement werd hij begin vorig seizoen plots niet meer incontournable. Toen Vormer op de bank startte tegen PSG in september 2021, dacht hij er zelfs aan om zijn aanvoerdersband in te leveren. Ook Alfred Schreuder passeerde hem uiteindelijk. Club Brugge zag Vormer deze zomer liever al vertrekken, maar zijn loon was geen spek naar de bek van andere Belgische ploegen. Amper drie wedstrijden kreeg hij nog, en sinds half augustus werd de kapitein zelfs geweerd uit de selectie. Maar een transfer kwam er niet.

Medische testen

Een half jaar later is er dan toch witte rook voor Vormer: hij wordt weer voetballer bij Zulte Waregem. Daar was er al langer interesse voor hem, al vormde het financiële plaatje een struikelblok. Nu is daar een oplossing voor gevonden, want Club betaalt nog loon uit aan Vormer. Maar ook Essevee moet bijdragen. Bij Zulte Waregem vindt Vormer onder andere Jelle Vossen (ex-Club Brugge) terug. Vandaag wordt alles – zonder ongelukken – geformaliseerd na medische testen. Vormer zou zelfs al meteen meetrainen.

De uitdaging aan de Gaverbeek wordt niet min: Zulte Waregem in de Jupiler Pro League houden. Met vier punten achterstand op een veilige plaats (en een zware kalender) is dat absoluut geen sinecure. Als Zulte Waregem zich kan handhaven, krijgt hij een contract voor twee seizoenen. Nog een saillant detail: wanneer Zulte Waregem en Club Brugge (29 januari) elkaar treffen in de competitie, mag Vormer niet meespelen. Volgens de regels van de Jupiler Pro League mag een speler die nog deels wordt betaald door een andere club daar niet tegen aantreden.