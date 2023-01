Jeremy Renner, de 51-jarige Amerikaanse acteur die op nieuwjaarsdag zwaargewond raakte tijdens het sneeuwruimen, onderging al een operatie na zijn ongeval, maar verkeert nog altijd in kritieke toestand. Dat meldt zijn woordvoerder.

Jeremy Renner raakte zondag zwaargewond toen hij op zijn ranch aan Lake Tahoe (Nevada) met de sneeuwploeg op pad was. De 51-jarige acteur, die onder meer verwondingen aan de borst en de benen opliep, moest met een luchtbrug naar een ziekenhuis in de buurt worden gebracht. Daar werd hij intussen geopereerd, al verkeert hij nog altijd in kritieke toestand, aldus zijn woordvoerder. ‘Zijn familie wil graag haar dankbaarheid betuigen aan de ongelooflijke artsen en verpleegkundigen die hem verzorgen’, zo luidde het nog.

Jeremy Renner is onder meer bekend door zijn rol van superheld Clint Barton, ook wel bekend als Hawkeye, in de Marvel-superheldenfilms en door zijn rol in de Mission: impossible-franchise. Hij speelde ook nog de hoofdrol in The Bourne legacy en werd tijdens zijn acteercarrière al twee keer genomineerd voor een Oscar. Dat was voor zijn vertolkingen in The hurt locker en The town.

‘Sneeuwstorm van de eeuw’

De ranch van Renner ligt in de Sierra Nevada. De regio werd op oudejaarsavond getroffen door een winterstorm waarbij 35.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Een groot deel van de Verenigde Staten is de voorbije dagen getroffen door de ‘sneeuwstorm van de eeuw’, waarbij in het hele land minstens 60 mensen om het leven zijn gekomen.