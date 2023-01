Dinsdag veelal droog met enkele opklaringen

Er hangen dinsdagochtend vaak lage wolken maar er zijn ook opklaringen, vooral benoorden Samber en Maas. Op een lokale bui na over het noorden blijft het droog.

In de loop van de dag zijn er wat meer opklaringen maar later in de namiddag neemt over het westelijke deel van het land de hoge­ en middelhoge bewolking alweer toe en kan er in het uiterste westen wat lichte regen vallen, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen, 9 graden in het centrum en 10 graden aan zee. De zuidwestenwind waait meestal matig, later aan zee soms vrij krachtig.

Dinsdagnacht is het zwaarbewolkt met perioden met regen. De minima liggen tussen 4 en 10 graden. In de loop van de nacht wordt het zachter. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig. Rukwinden tot 60 km/uur zijn daarbij mogelijk.

Woensdag trekt een nieuwe regenzone over het land. Het wordt zwaarbewolkt en regenachtig met vrij veel wind. In de loop van de namiddag kan het over het westen droger worden met eventueel een paar opklaringen. Het wordt opnieuw erg zacht met maxima tussen 8 en 13 graden. De wind waait meestal vrij krachtig of aan zee krachtig tot zeer krachtig uit het zuidwesten.