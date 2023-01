Luminus plakt prijzen op het eerste vaste energiecontract

Energiebedrijf Luminus heeft de prijzen bekendgemaakt van het vaste energiecontract dat het sinds deze maand opnieuw aanbiedt.

Voor een gezin van vier, dat op gas verwarmt en in een rijhuis woont, schat Luminus de maandelijkse energiekosten op 301,49 euro, goed voor een jaarfactuur van 3.600 euro. Dat blijkt uit de tarief­simulator op de website van Luminus.

Dat zogenaamde ‘Comfy’-tarief is daarmee zo’n 30 euro duurder dan het goedkoopste Luminus-tarief, het variabele Comfyflex-tarief dat de ‘scherpste prijs’ belooft. Dat komt voor een gelijkaardig gezin op een maandelijkse kostprijs van 272,16 euro uit.

‘Een vast tarief biedt gemoedsrust. Anderzijds is het logisch dat een vast duurder is dan een variabel contract’, zegt Luminus-woordvoerder Nico De Bie. ‘Bij een vast contract moet de leverancier de levering van energie tegen dezelfde prijs garanderen voor de hele duur van het contract, zonder de mogelijkheid voor de leverancier om het op te zeggen.’

Of het vaste contract interessant is, zal afhangen van hoe de energiemarkten de komende weken en maanden evolueren. Blijven die prijzen dalen, dan kan het zijn dat een variabel contract, dat mee evolueert met de energieprijzen op de groothandelsmarkten, goedkoper is. Ter vergelijking: volgens de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond, moesten gezinnen die in december een nieuw contract afsloten nog rekening houden met een jaarfactuur van zo’n 5.090 euro, of zo’n 425 euro per maand. Navolging van andere energiebedrijven krijgt Luminus (nog) niet.

Niet overhaasten

Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt ondertussen voor overhaasting Uit een analyse van de nieuwe tariefkaarten van Luminus blijkt dat voor elektriciteit de vaste prijzen per kWh zijn gestegen met 13 tot 19 procent ten opzichte van januari 2022. Voor gas is er eerder een stagnatie of zelfs een daling ten opzichte van januari 2022. Test Aankoop zegt toe te juichen dat Luminus opnieuw vaste contracten aanbiedt, maar raadt aan om niet te snel te kiezen voor zo’n contract. Het raadt aan om geduldig te zijn en te wachten tot ook de tariefkaarten van andere aanbieders worden gepubliceerd.