Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Engie?

N-VA-Kamerlid Bert Wollants vraagt om de Commissie Energie in de Kamer zo snel mogelijk bijeen te roepen, nu de regering en Engie hun deadline voor de onderhandelingen over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 niet hebben gehaald. Wollants wil een stand van zaken van onderhandelaars, onder wie premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De onderhandelingen zelf zijn intussen hervat.

Ambtenarenbal

Na een onderbreking van twee jaar hadden alle ambtenaren – en iedereen die niet uitgefeest was – maandag opnieuw recht op een viering: het Ambtenarenbal in de Brusselse AB, dat altijd plaatsvindt op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

‘Mensen komen een beetje van overal uit België, er zijn zowel ambtenaren uit het Vlaams als het Brussels of het Waals Gewest’, vertelt organisator Patrick Vanhopplinus aan Belga. ‘Ook mensen uit de privésector, het bankwezen, de politie of de brandweer zijn aanwezig.’

Om half vier vanmiddag zat de sfeer er al goed in, met enkele honderden aanwezigen. Onder hen ook Nancy, die tien jaar voor de Vlaamse overheid werkt. ‘Ik ben al meermaals naar het Ambtenarenbal geweest. Het is altijd leuk om een dansje te placeren hier, het is even ontstressen. Ik heb er naar uitgekeken na twee gemiste jaren.’

Laatste burgemeester

Moerbeke krijgt een nieuwe burgemeester. Robby De Caluwé (Open VLD) gaf op nieuwjaarsdag de fakkel door aan zijn eerste schepen en partijgenoot Stijn Deschepper, omdat hij het niet meer kon opbrengen om elke minuut van de dag en nacht met alle problemen in het dorp bezig te zijn, zo gaf hij zelf toe in Het Nieuwsblad. Deschepper is allicht de laatste burgemeester van Moerbeke. Als de fusie doorgaat zoals gepland, maakt de gemeente vanaf 2025 deel uit van de stad Lokeren.

Ex-N-VA

Orville Cottenie, de eerste schepen van Oosterzele, heeft dan weer de politieke partij N-VA verlaten, weet de VRT. Hij gaat de komende twee jaar zetelen als onafhankelijke schepen. Vanaf 2024 zal hij dan met een neutrale lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. ‘Er zijn veel geëngageerde mensen die zich wel willen inzetten voor de gemeente, maar die zich niet aan een politieke kleur willen of kunnen binden. Zij vielen tot nu uit de boot, maar daar ga ik verandering in brengen’, zegt Cottenie.