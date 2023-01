Keel- en borstkanker vastgesteld bij oud-tennisster Martina Navratilova

Bij voormalige tennisster Martina Navratilova is keel- en borstkanker vastgesteld, zo werd maandag bekendgemaakt.

Navratilova merkte dit jaar een vergrote lymfeklier in haar nek op tijdens de WTA-finale van november in Texas. Een daaropvolgende biopsie toonde aan dat ze in een vroeg stadium van keelkanker zat.

Tijdens de tests werd ook een knobbeltje in haar borst ontdekt, dat later werd gediagnosticeerd als borstkanker. ‘Beide kankers zijn nog in een vroeg stadium, waardoor het goed behandelbaar is’, zei Navratilova’s vertegenwoordiger Mary Greenham.

Dertien jaar geleden werd de voormalige nummer een van de wereld al eens behandeld voor borstkanker. ‘Ik zal opnieuw het gevecht aangaan met alles wat ik in mij heb’, aldus de 66-jarige Navratilova.