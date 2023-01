Poetins leger heeft niets om voor te vechten

Op 28 februari 2022 stuurde een vriendin uit Charkov me een link naar een video van het Oekraïense ministerie van Noodsituaties, gefilmd net na de beschietingen in haar straat en in de nabije woonwijken. Nog niet opgeruimde lijken op straat. Een oude vrouw met afgerukte benen. Ze leefde nog, haar linkerbeen was niet te zien, het rechter lag naast haar, de beenstompen waren bedekt met vellen papier, bloed stroomde van onder de stompen op de stoep. Op dit punt heb ik de video uitgezet, ik kon het niet aan om er verder naar te kijken.