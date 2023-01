Wat heeft de overleden Benedictus XVI zijn Kerk bijgebracht?

Paus emeritus Ratzinger is overleden. Hij was van 2005 tot 2013 de leider van de Rooms-katholieke Kerk. Toen trad hij af en een paus die ermee ophoudt - dat was sinds 1415 niet meer gebeurd. Zo kreeg Joseph Ratzinger een opmerkelijke plaats in onze geschiedenisboeken. Maar hoe moeten we ons Benedictus XVI nog herinneren? Wat heeft hij betekend voor de Kerk?





We laten u graag luisteren naar een podcast die onze collega’s van NRC over de man maakten.

