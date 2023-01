Geen ezelstamp, maar lof voor Aagje

Nina Derwael, olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers, is kwaad op haar grote voorbeeld Aagje Vanwalleghem, en met haar op diegenen die het grensoverschrijdende gedrag van haar coaches aan de kaak stelden. Ze vindt dat het niet klopt dat dat de laatste jaren nog gebeurde. Dat mensen niets moeten zeggen over waar ze niets van afweten. Dat ze de laatste vijf jaar niet in de turnzaal waren. Wat Derwael zegt, is een brug te ver.

Voor alle duidelijkheid: een welgemeende chapeau voor wat olympisch kampioene Nina Derwael en met haar de Belgische turnelite - Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest of nog anderen - heeft klaargespeeld. Het goud van Derwael blijft van het strafste wat sportend België voor elkaar bracht.

Het coachduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer, die haar en de anderen al sinds hun jeugd begeleiden, speelde in haar jacht op het allerhoogste een wezenlijke rol. Logisch dat Derwael wilde dat ze aanbleven voor Tokio 2021, daar is niets mis mee. Dat de klokkenluiders, met onder anderen Aagje Vanwalleghem, het grensoverschrijdende gedrag van onder meer die coaches aan de kaak stelden, voelt Derwael aan als: ‘Het is ons niet gelukt, dus we gaan ervoor zorgen dat het jullie ook niet lukt, want wij willen jullie trainers buiten.’ Nog zegt ze in het Eén-programma Het huisdat ‘als er ook maar een beetje over nagedacht is, ze moeten geweten hebben dat het ons even hard of zelfs harder zou raken dan de coaches’.

Wel, dat was net niet hun bedoeling. Dat het onderzoek de olympische voorbereiding doorkruiste, wilden de initiatiefnemers net vermijden. Bedoeling was net om na de Spelen van Tokio 2020 te wachten met hun grieven. Maar dat de Spelen een jaar waren uitgesteld en de Nederlandse coach Gerrit Beltman, die jarenlang in België werkte, mea culpa sloeg, bracht alles in een stroomversnelling.

Ongelukkige timing

De timing was dus wel ongelukkig - en ja, uiteraard affecteerde dat Derwael en co. in de laatste rechte lijn richting Tokio - maar dat doet niets af aan de inhoud van de klachten. Het ligt Derwael op haar lever dat de klokkenluiders zegden ‘dat het nog altijd gebeurde’ en ‘dat ze niets moesten zeggen waar ze niets van afwisten’ en ‘dat niemand van die gymnasten die claimden dat het nog altijd gebeurde, de laatste vijf jaar in die turnzaal was geweest’.

Ja, voor Derwael en de elitegroep gaat het er inmiddels netjes aan toe. En ja, de huidige keurgroep is gelukkig. En het kan best zijn dat gymnasten die de wantoestanden aankaarten de vijf jaar voor ze dat deden niet in de turnzaal waren geweest.

Maar het is een brug te ver dat Derwael Vanwalleghem en co. op de korrel neemt. Net dat zij de moed toonden om op de barricades te staan, leidde tot meer controle. En het waren heus niet alleen die enkele ex-gymnastes zoals Vanwalleghem die wantoestanden aankaartten, maar ook kinesisten, ouders en coaches. Het ging niet alleen over de absolute top, maar ook over de subtop. Larie? Quatsch? Wel, het staat in een onderzoeksrapport. Van die talloze getuigenissen gaan er ook sommige over de periode van de laatste jaren. Punt aan de lijn. Naast dat onderzoeksrapport zijn er nog anderen die niet getuigden omdat ze zich daar niet klaar voor voelden.

Opgestapt door fysiek en mentaal misbruik

We hebben daarnaast zelf nog getuigenissen van mensen die het echt wel kunnen weten, van mensen die in de turnzaal waren toen bijvoorbeeld een olympische topturnster op de vooravond van de afreis naar Rio 2016 werd afgesnauwd en kreeg te horen dat ze haar boeltje kon pakken en niet meer mee mocht omdat ze haar oefening niet netjes turnde. Of dat een generatiegenote van Derwael aan een internationaal kampioenschap tussen Rio 2016 en Tokio 2021 meedeed terwijl ze anorexia had en eigenlijk moest worden beschermd. Of dat jonge meisjes door fysiek en/of mentaal misbruik uit de sport stapten en sommigen in een andere sport hun geluk probeerden te zoeken. Of dat een turnster die minder dan vijf jaar geleden stopte een hartverscheurende boodschap op Instagram plaatste over hoe ze zich gekraakt voelde.

Vanwalleghem en co. viseerden niet persoonlijk Derwael en co. Ze wilden wel het mentale welzijn in het turnen verbeteren. Dat verdient geen ezelsstamp, maar lof.