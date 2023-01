Het Republikeinse Congreslid George Santos smukte lang voor zijn politieke carrière zijn levensverhaal op met overdrijvingen en leugens, blijkt uit verder onderzoek van The New York Times. Hij verklaarde onder meer dat zijn moeder omkwam bij 9/11, terwijl ze pas in 2016 stierf.

George Anthony Devolder Santos, vanaf morgen het eerste openlijk gaye Republikeinse Congreslid, heeft het motto ‘fake it ’till you make it’ wel heel serieus genomen. Vorige maand bracht The New York Times ...