De soldaten zouden zijn omgekomen bij een Oekraïense raketaanval op een oud schoolgebouw in Makijivka, in de bezette regio Donetsk. Het zou gaan om recente rekruten die er tijdelijk verbleven, schrijft Reuters.

Bij een aanval op een oud schoolgebouw in Makijivka, in de bezette Oekraïense regio Donetsk, zijn 63 Russische soldaten gestorven. Dat bevestigt het Russische ministerie van Defensie, meldt Reuters. Het Russische staatspersagentschap Tass sprak eerder op de dag nog over slechts vijftien gewonden.

Het Oekraïense leger zelf maakt via de berichtendienst Telegram melding van 400 gedode Russische soldaten en 300 gewonden. Dat meldt BBC News. De aanval zou even na middernacht op nieuwjaarsdag hebben plaatsgevonden met Himars-raketten. Het Russische ministerie van Defensie sprak over zes raketten, waarvan het er twee kon neerhalen. ‘Ons luchtafweersysteem was actief, anders zouden er veel meer inslagen geweest zijn’, zei Denis Poesjilin, de pro-Russische leider van de regio Donetsk, eerder aan Tass.

Het oude schoolgebouw in Makijivka zou dienst gedaan hebben als militaire barakken. De soldaten die er gestationeerd waren, zouden recent gemobiliseerd zijn, schrijft Reuters. Sinds september heeft Moskou 300.000 nieuwe soldaten opgeroepen om het Russische offensief in Oekraïne te versterken.

Russische militaire bloggers tonen zich al woedend over het verlies aan levens. ‘Archangel Spetznaz Z’, een blogger met meer dan 700.000 volgers op Telegram, reageerde: ‘Wie kwam er op het idee om een groot aantal militair personeel onder te brengen in één gebouw? Zelfs een idioot begrijpt dat er dan maar één raketinslag nodig is om vele slachtoffers te maken.’

De dodentol is nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.