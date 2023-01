Politie Iran begint weer controles uit te voeren op dragen van hoofddoek

De Iraanse politie begint weer controles uit te voeren op het dragen van een hidjab door vrouwen in de wagen. Dat melden de lokale media, meer dan honderd dagen na de dood van Mahsa Amini nadat ze door de zedenpolitie werd opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften niet gerespecteerd zou hebben. Het overlijden leidde tot zware protesten in heel het land.

‘De politie is een nieuwe etappe gestart van het programma Nazer-1 (’surveillance’ in het Perzisch, red.) in heel het land’, aldus persagentschap Fars op gezag van de politie. De operatie draait rond het dragen van een hidjab in de wagen, aldus het bericht nog.

De vrouwen die geen hidjab dragen, krijgen een sms met de boodschap: ‘Het ontbreken van een hoofddoek werd geobserveerd in uw wagen. Het is belangrijk om de normen van de maatschappij te respecteren en om te garanderen dat deze actie niet herhaald wordt.’ Ook wordt gedreigd met ‘legale en juridische gevolgen’ indien de vrouw opnieuw betrapt wordt zonder hoofddoek.

Het Nazer-programma werd in 2020 gelanceerd door de politie. Na de start van de protesten na de dood van Mahsa Amini op 16 september was de zedenpolitie gestopt met vrouwen op te pakken die zonder hoofddoek door de straten wandelden.

Begin december had de Iraanse procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri aangekondigd dat de zedenpolitie werd opgedoekt. Militanten zijn echter sceptisch tegenover die aankondiging, omdat de verklaring enkel gedaan werd als antwoord op een vraag tijdens een persconferentie en het niet om een duidelijke verklaring ging van het ministerie van Binnenlandse Zaken.