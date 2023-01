Verdachte van moord op studenten in Idaho is criminologiestudent ‘met interesse in seriemoordenaars’

In de Verenigde Staten werd een 28-jarige man vrijdag aangehouden voor de moord op vier studenten in Idaho afgelopen november. Bryan Christopher Kohberger is volgens klasgenoten een nieuwsgierige student criminologie met een bijzondere interesse in seriemoordenaars en worstelde jarenlang met een heroïneverslaving. Over het motief tast de politie nog in het duister.

De Verenigde Staten werden in november opgeschrikt door de moord op vier universiteitsstudenten. Die werden doodgestoken teruggevonden in hun huurhuis nabij de University of Idaho in de stad Moscow. Vrijdag heeft de Amerikaanse politie een verdachte aangehouden, de 28-jarige Bryan Christopher Kohberger. De man studeerde criminologie aan de universiteit van Washington. Agenten arresteerden hem in zijn ouderlijke woning in Albrightsville in de staat Pennsylvania. Volgens zijn advocaat Jason LaBar had Kohberger de zaak met belangstelling gevolgd, maar was hij verwonderd toen hij werd gearresteerd. ‘Hij kijkt ernaar uit om vrijgesproken te worden’, verklaarde de raadsman. LaBar voegde daaraan toe dat zijn cliënt zich niet zou verzetten tegen zijn overbrenging naar Idaho.

Zondag las de advocaat een verklaring voor van de ouders en twee zussen van Kohberger waarin ze schrijven dat ze hun zoon en broer liefhebben en steunen en met de politie hebben samengewerkt in een poging ‘zijn vermoeden van onschuld te bekrachtigen’. Ze lieten ook weten te bidden voor de slachtoffers.

Het huis waar de vier jongeren werden vermoord. Foto: ap

Kohberger is opgegroeid in een buitenwijk in het oosten van Pennsylvania. Hij ging naar de Pleasant Valley High School in Brodheadsville en kon zich volgens leeftijdsgenoten wreed gedragen. Kohberger worstelde met een heroïneverslaving, die op de middelbare school begon, maar hij volgens kennissen had overwonnen.

Volgens Jack Baylis, een voormalige klasgenoot, leek Kohberger het naar zijn zin te hebben met zijn bijbaantje als beveiligingsagent in een school. Hij bevestigt ook dat de man met een witte Hyundai Elantra rijdt, dezelfde wagen die volgens de politie in november opgemerkt is in de buurt van het huis van de slachtoffers in Moscow. ‘Ik bid dat hij onschuldig is’, zegt Baylis in de The New York Times.

‘Geïnteresseerd in de plaats delict’

Na zijn studies psychologie besloot Kohberger zich te verdiepen in strafrecht aan de universiteit van DeSales in Center Valley, Pennsylvania. Hij volgde les bij forensisch psycholoog Katherine Ramsland, auteur van de boeken The mind of a murderer en How to catch a killer.

Volgens klasgenoot Brittany Slaven was Kohberger een rustige jongeman die graag alleen werkte. Ze herinnert zich een voorval in een van de lessen van Ramsland waarbij aan studenten werd gevraagd om naar foto’s van een plaats delict te kijken en uit te zoeken wat er was gebeurd, en dat Kohberger toen snel met ideeën op de proppen kwam. ‘Hij leek een bijzondere interesse te tonen in de plaats delict en seriemoordenaars,’ zegt Slaven, ‘maar destijds dacht ik dat hij gewoon een nieuwsgierige student was.’ In juni behaalde hij er een masterdiploma, waarna hij criminologie ging studeren aan Washington State University, een campus amper zestien kilometer van die van de University of Idaho in Moscow.

Daar werden op zondagochtend 13 november vier studenten dood aangetroffen in een huurhuis dicht bij de universiteitscampus. Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) en haar vriend Ethan Chapin (20) werden volgens de speurders vermoedelijk in hun slaap aangevallen. De drie jonge vrouwen woonden samen in het huis, terwijl Chapin er de nacht doorbracht met zijn vriendin Kernodle. De lijkschouwer noteerde dat de vier slachtoffers waren neergestoken met een lang mes.

Na de viervoudige moord bleef Kohberger naar de les gaan. Volgens een medestudent nam hij vaak tegendraadse standpunten in en kreeg hij meermaals ruzie met leeftijdsgenoten. Hij was ook onderwijsassistent. Volgens Hayden Stinchfield, een van de studenten, keek Kohberger vaak naar beneden wanneer hij de klas toesprak, waardoor de twintiger de indruk wekte dat hij zich niet op zijn gemak voelde.

Ook tijdens de feestdagen doorploegden speurders de duizenden tips die ze hadden gekregen en verwerkten ze het bewijsmateriaal dat in en rond het huis werd aangetroffen, onder meer het DNA van Kohberger. Het moordwapen is nog niet teruggevonden. Volgens politiechef James Fry is ook nog niet duidelijk of de verdachte de slachtoffers kende en of hij alleen handelde. Ook over zijn motief tasten speurders nog in het duister. ‘Ons werk zit er nog niet op’, verklaarde Fry vorige week tijdens een persconferentie. ‘Dit is nog maar het begin van ons onderzoek.’