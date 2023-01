Honderden reddingswerkers zijn maandag druk in de weer om een tienjarig kind te redden dat twee dagen geleden in een 35 meter diepe put is gevallen op een bouwwerf in Vietnam.

Thai Ly Hao Nam was op zoek naar schroot toen hij in een holle betonnen pilaar viel. De paal zit 35 meter diep in de grond voor de bouw van een nieuwe brug in het zuiden van Vietnam. De opening is amper 25 centimeter breed.

‘We doen ons uiterste best. We kunnen nog niet zeggen in welke staat de jongen zich bevindt’, zegt een hulpverlener.

Volgens de Vietnamese krant Tuoi Tre zijn de autoriteiten niet op de hoogte van de huidige situatie van de jongen. Hij communiceert niet meer met de buitenwereld, zelfs al wordt er nog steeds zuurstof in de put gepompt.

De reddingswerkers proberen in de grond rond de buis te boren om die los te trekken uit het zand en het kind te bevrijden.

Premier Pham Minh Chinh heeft maandag federale hulpverleners opgeroepen om de regionale autoriteiten bij te staan bij de reddingsactie.