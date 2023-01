Een schooljaar lang kampeert Filip Rogiers in de klassen en in de leraarskamer van een Brusselse school en bericht daarover in zijn wekelijkse rubriek ‘scènes uit een schoolleven’. Journalistiek zonder Nieuws.

Laat u niets wijsmaken, er is geen groot geheim aan journalistiek. Hoe hightech ook de modaliteiten of de drager, analoog of digitaal, in woord of beeld: er dient een verhaal verteld. De journalist is en blijft eerst en vooral en in de meest letterlijke zin van het woord een verslaggever. Je zoekt, kijkt, luistert, vraagt en vervolgens breng je verslag uit van een gebeurtenis of gesprek. Je streeft daarbij naar een zo waarheids­getrouw mogelijke weergave van de immer­ complexe werkelijkheid. Succes of falen hangt af van de juiste dosering in het samenspel van informatie en inzicht­, feiten en duiding, woord, beeld en toon.

Nieuws komt met golven. Stort zo’n golf zich met veel geweld op het strand, dan spreek je van een Gebeurtenis. ‘Events, my dear boy, events.’ Maar elke golf begint ergens dieper, verder in zee. Het loont voor de journalist, als contemporaine geschiedschrijver, om ook daar antennes te plaatsen.

Nergens komen meer mensen en dus verhalen samen dan in de zorg­sector en het onderwijs. Nergens voel je de snaren van de tijd beter trillen dan op school, in het ziekenhuis, het woonzorg­centrum of de jeugdinstelling. Evoluties van de arbeidsmarkt of gezinsvormen, thema’s als (on)gelijkheid, armoede­, digi­talisering, culturele en gender­identiteit krijgen daar vlees en bloed. Bovendien werden zorg en onderwijs de jongste jaren zélf onderwerp van het nieuws: covid, personeelstekorten, tegenvallende­ kwaliteitsmetingen.

Of waarom ik dit jaar dus terug naar school wilde. Bizar, als je erover nadenkt: onze kinderen zitten, zoals wijzelf in onze jonge dagen, driekwart van onze tijd op de schoolbanken. Toch zijn we daar nooit in real time bij. We zien de binnenkant van een school of klas­lokaal alleen op oudercontactavonden of schoolfeesten.

In de Brusselse stadsschool Atheneum Unesco Koekelberg bouwde ik vertrouwen op als fly on the wall. Ik zat uren in de leraarskamer, achteraan in klassen, ik schoof mee aan op pedagogische, leerlingen- en ouderraden. Ik schrijf over thema’s die ook het nieuws domineren, maar die je zelden van binnenuit­ te zien krijgt.

Mij is bijvoorbeeld bijgebleven hoe fijnmazig de school de lege brooddozen te lijf gaat. Of hoe leerkrachten die ook klimaatactivist zijn worstelen met hun dubbele petje. Directeur Pieter Buggenhout noemt de school ‘een gestuurde democratie’. En ook: ‘We leren uw kind wel dat een plus een twee is, maar het onderwijs zelf is geen exacte wetenschap.’ Van alle mensenberoepen is het wellicht het mooiste. Al leert mijn inside­ job ook dat je de romantiek beter schuwt.

‘Soms vraag ik me af: werk ik in een beschutte werkplaats?’, zegt de een, met het hoofd in de handen, snakkend naar een uurtje respijt. De andere slaapt niet goed als hij per dag niet minstens één leerling een aha-erlebnis heeft bezorgd. ‘Geef alsjeblieft gerust toe dat je iets niet weet of kan. Het is mijn job om dat te veranderen, ik word betaald om jullie lastig te vallen.’

Mijn kroniek, elke zaterdag in DS Weekblad, bevat geen Nieuws, wel nieuws. Ik ambieer niet het Grote Onderwijs­verhaal te schrijven, wel wil ik een inkijk geven in dagelijkse besognes. De reeks heet niet voor niets ‘scènes uit een schoolleven’, niet hét schoolleven. Liever habitué in één school dan passant in tien scholen. De journalistiek moet grote lijnen en een volledig beeld schetsen. Maar dat geeft het particuliere verhaal niet minder bestaansrecht. Want zoals golven ook ergens klein beginnen­, bestaan grote lijnen bij gratie van het punctuele verhaal. En Groot Nieuws bij gratie van klein nieuws.