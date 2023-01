Europese gasprijs blijft dalen

De Europese gasprijs zet ook het nieuwe jaar in met een dalende trend door de milde temperaturen. De gasprijs op de richtinggevende TTF-beurs in Amsterdam opende maandag op 70,30 euro per megawattuur, lager dan voor het begin van de oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar.

In de vroege handel steeg de prijs wel weer een beetje, tot 73 euro per megawattuur. De gasprijs is sinds het begin van december bijna gehalveerd. In augustus kostte aardgas op de groothandelsmarkt nog 345 euro per megawattuur, een absoluut record vanwege de stopzetting van de gasleveringen door Rusland.

Door de erg milde temperaturen - die ook de komende twee weken zouden aanhouden - raken de Europese gasvoorraaden niet te snel uitgeput. Tijdens de eindejaarsperiode liggen ook heel wat fabrieken stil, waardoor er minder vraag is naar gas vanuit de industrie.

De dalende gasprijs is goed nieuws voor de inflatie, die het voorbije jaar historische records bereikte, vooral aangedreven door hoge energieprijzen. Over een langere termijn blijft aardgas wel een pak duurder dan vroeger. Tot de herfst van 2021 schommelde de groothandelsprijs rond de 20 euro per megawattuur.