Van Victor Horta tot Man Ray: de beste expo’s van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips van het voorjaar.

1. Theodoor Rombouts

MSK, Gent 21/1>23/4

Wie? Als Vlaamse navolger van Caravaggio was Theodoor Rombouts een klinkende naam in het Antwerpse kunstenaarsmilieu. Beroemde tijdgenoten als Rubens en Van Dyck overvleugelden hem de volgende eeuwen qua populariteit.

Ga kijken, want het Gentse Museum voor Schone Kunsten wijdt nu de allereerste overzichtstentoonstelling aan zijn werk.

‘De luitspeler’ van Theodoor Rombouts Foto: Philadelphia Museum of Art

2. Dora Garciá

Muhka, Antwerpen 10/2>21/5

Wie? De Spaanse kunstenares trok de voorbije dertig jaar de kaart van interactieve installaties en performances.

Ga kijken, want de tentoonstelling Ze heeft vele namen focust op performancewerken, tekeningen, installaties, gedrukte media en films. Kortom: u mag een ruim overzicht verwachten.

3. Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa

Kazerne Dossin, Mechelen 16/2>10/12

Wat? Hoe homo’s en lesbiennes in het Derde Rijk vervolgd werden.

Ga kijken, want een donker hoofdstuk komt aan bod in documenten en prangende levensverhalen.

Gerechtelijke identiteitsfoto van Frtitz Kitzing in 1936. Foto: coll. landesarchiv berlin

4. When the body says yes

Fomu, Antwerpen 17/2>4/6.

Wat? De bijdrage van Nederland voor de jongste Biënnale van Venetië komt naar het Antwerpse fotomuseum.

Ga kijken, want Melanie Bonajo is behalve kunstenaar en filmmaker ook seksuologisch bodyworker en sekscoach. Haar installatie brengt een ode aan het lichaam en predikt de intimiteit.

‘Big Spoon’, filmstill uit When the body says yes. Melanie Bonajo

5. Collectie William Rubin

Villa Empain, Brussel 22/2>17/9

Wie? William Rubin (1927-2006) was curator van het Moma in New York en verzamelaar.

Ga kijken, want een deel van zijn collectie is voor het eerst in Europa te zien. Klinkende namen genoeg: schilderijen van Picasso, Matisse, Dubuffet en Barnet Newman prijken naast Afrikaanse maskers en sculpturen.

Pablo Picasso, Portret van Nusch, 1937. Foto: fondation boghossian/Visko Hatfield

6. Het erf

MDD, Deurle 12/3>21/5

Wat? Een nieuwe verkenning van de collectie van Irma en Jules Dhondt-Dhaenens, die in 1967 een privémuseum in Deurle lieten optrekken.

Ga kijken, want deze tentoonstelling vertrekt van de persoonlijke verhalen achter de rijke collectie twintigste-eeuwse kunst en haar stichters.

Irma en Jules poseren bij een sculptuur van Geo Verbanck en een schilderij van Rik Wouters. Foto: rr

7. Victor Horta versus de art nouveau

Hortamuseum, Brussel 15/3>7/1/2024 Wat? Brussel roept 2023 uit tot het jaar van de art nouveau, met een ambitieus programma van evenementen en rondleidingen. Zo wordt Hotel Hannon in Sint-Gillis vanaf 1 juni ‘Museum Hannon’.

Ga kijken, want het Hortamuseum, in dezelfde gemeente, draagt zijn steentje bij. Met een expo over boegbeeld Victor Horta die duidelijk moet maken hoe de term ‘art nouveau’ te beperkend is voor zijn oeuvre. Alphonse Balat en Eugène Viollet-le-Duc waren leermeesters, zijn inspiratie reikte van Egypte tot de opera van Parijs, ook de rol van zijn eerste vrouw Pauline Heyse bleef onderschat.

Victor Horta rond 1900, een portret uit ‘La Belgique d’aujourd’hui’, 1908. Foto: rr

8. Michael François

Bozar, Brussel 16/3>21/7

Wie? De Brusselse kunstenaar geeft al ruim dertig jaar aan eenvoudige objecten een andere, poëtische lading.

Ga kijken, want met sculpturen, foto’s, video’s, schilderkunst en installaties creëert Michel François een totaalkunstwerk op maat van het Paleis voor Schone Kunsten, in zijn thuisstad.

Michel François, 2009 © Sylvain Courbois Foto: rr

9. Four sisters

Joods Museum, Brussel 23/3>27/8

Wie? Een expo gewijd aan Chantal Akerman, Marianne Berenhaut, Sarah Kaliski en Julia Pirotte.

Ga kijken, want vier respectabele vrouwelijke kunstenaars blijken ook vier verwante zielen te zijn, werkzaam in vier verschillende media: film, sculptuur, schilderkunst en fotografie.

Chantal Akerman in 1976. Foto: Babette Mangolte

10. Expeditie Egypte

Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel 31/3>1/10

Wat? Het verhaal van twee eeuwen archeologische ontdekkingen in het land van de farao’s.

Ga kijken, want de Egyptische collectie van het museum in het Jubelpark is met voorsprong de rijkste van het land

Fragment van een doodskist, nieuwe rijk. Foto: museum kunst & geschiedenis

11. Barokke influencers

Snijders-Rockoxhuis, Sint-Carolus Borromeuskerk en Nottebohmzaal, Antwerpen 21/4>30/7)

Wat? Het nieuwe stadsfestival ‘Barokke influencers’ wil tonen dat wij vandaag nog altijd kinderen van de barok zijn. Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nam het initiatief.

Ga kijken, want tentoonstellingen op drie historische locaties zoomen in op de rol van de jezuïeten in de 17de eeuw. In de Nottebohmzaal wordt de verdwenen barokke kapel gereconstrueerd.

Peter Paul Rubens, Esther voor Ahasverus. Foto: The Courtauld, Londen

12 Man Ray en de mode

Momu, Antwerpen 22/4>13/8

Wat? Deze tentoonstelling, die eerder in het Musée du Luxembourg in Parijs te zien was, verenigt foto’s en kunstwerken van Man Ray met modesilhouetten uit het interbellum.

Ga kijken, want Man Ray en de mode laat zien dat ook tal van hedendaagse modeontwerpers en fotografen zich inspireerden op zijn werk, dat zijn tijd ver vooruit was.

Man Ray, La science, la beauté. Foto: Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2020

13. Anna Boch

Muzee, Oostende 1/7>5/11

Wie? Kunstschilder, mecenas, vooruitstrevende figuur. Ze schilderde in impressionistische stijl en sloot zich aan bij de kunstenaarsgroepen van haar tijd. Ook de Belgische kust was haar niet onbekend.

Ga kijken, want deze tentoonstelling introduceert een bijzondere vrouw. Muzee combineert haar werk met dat van tijdgenoten als Van Gogh, Signac en Gauguin.