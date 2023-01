Toen turncoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer onder vuur kwamen te liggen wegens psychologisch grensoverschrijdend gedrag, maakte ook Nina Derwael een moeilijke periode door, zo vertelt ze tijdens haar passage in ‘Het huis’. ‘Ik ben daar nog altijd kwaad om en ik zal er allicht altijd kwaad om blijven.’

Onder meer (ex-)turnster Aagje Vanwalleghem beschuldigde de twee van pesterijen en intimidaties. Maar volgens Derwael werden niet alleen de coaches, maar ook de turnsters zelf de dupe van die aantijgingen. ‘Wij waren daar, een jaar voor de Olympische Spelen, in de laatste rechte lijn richting Tokio, waar we onze hele carrière voor bezig waren geweest, samen met veel van die meisjes die de trainers aanvielen’, luidt het. ‘En ik begrijp dat. Als zij dat zo ervaren hebben, vind ik het hun recht om dat te uiten. Maar ik vind dat het op een heel andere manier had kunnen gebeuren, waardoor wij wel nog op ons gemak verder hadden kunnen blijven werken. Nu kregen wij het gevoel: het is ons niet gelukt, dus we gaan ervoor zorgen dat het jullie ook niet lukt, want wij willen jullie trainers buiten.’

Dat Vanwalleghem ook beweerde ‘dat het nog altijd gebeurde’, raakte Derwael misschien nog het meest. ‘Dat ze over hun eigen ervaringen spreken, vind ik helemaal oké. Maar ga niets zeggen over iets waar je niets van afweet. Niemand van die gymnasten die claimden dat het nog altijd gebeurde, is in de laatste vijf jaar in die turnzaal geweest, heeft met iemand van ons nog contact gehad de laatste twee, drie jaar. Als daar ook maar over nagedacht is, moeten ze geweten hebben dat dat ons even hard of zelfs wel harder zou raken dan de coaches.’

Toch geeft Derwael ook toe dat niet alles altijd rozengeur en maneschijn was. ‘Zijn er momenten geweest dat Marjorie en ik schreeuwende ruzies hebben gehad? Zeker. Zijn er momenten geweest waarop ik huilend de zaal uitgelopen ben? Zeker. Maar achteraf is dat de manier waarop het voor mij wel heeft gewerkt en is dat de manier waarop ik ben gekomen waar ik nu sta, en daar ben ik hen heel dankbaar voor.’

