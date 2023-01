Harry en Meghan hebben nóg een documentaire uit, al gaat die niet over hen

Daar is het volgende project van Harry en Meghan al. Maar niet zijzelf staan in Live to lead in de spotlights, wel mensen die ‘met hun daden de wereld vorm­geven’.

Eens van de loonlijst van het Britse koningshuis verbannen, is het zaak zo snel mogelijk elders een inkomen te vinden. Zo ook voor prins Harry en Meghan. Het koppel richtte daarom hun eigen productiehuis op, Archewell Productions, en tekende een deal met Netflix die naar verluidt honderd miljoen dollar waard is. De hertog en hertogin van Sussex zijn elk uitvoerend producer van Live to lead.

In de zevendelige docu komen ­zeven mensen aan bod. ­Prominente figuren die, aldus prins Harry, een duidelijke missie hebben en elk op hun eigen ­manier de wereld vormgeven. Een van hen is wijlen Ruth Bader Ginsberg, de Amerikaanse opperrechter die streefde naar gelijkheid voor vrouwen. Het gesprek met haar is een bijzondere terugblik op haar leven en werk, te meer omdat het interview plaatsvond vlak voor haar overlijden twee jaar geleden.

Passeren ook de revue: de ­Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, de Zuid-Afrikaanse ­anti-apartheidsactivist Albie Sachs en de Nieuw-Zeelandse premier ­Jacinda Ardern.

In januari verschijnt ook ­Spare, de gevreesde memoires van prins Harry. Volgens een bron zou ook Meghan nog van plan zijn om haar eigen memoires uit te brengen.