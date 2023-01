ExxonMobil en Chevron delen winstpot van bijna 100 miljard dollar

De Amerikaanse oliereuzen ExxonMobil en Chevron zullen in 2022 naar verwachting een recordwinst van bijna honderd miljard dollar hebben geboekt, zo meldt de zakenkrant Financial Times.

Volgens data van informatieleverancier S&P Capital IQ waarover Financial Times bericht, verdiende Chevron afgelopen jaar minstens 37 miljard dollar, Exxon minstens 56 miljard dollar. Beide bedrijven moeten hun jaarcijfers nog presenteren, maar bij de voorstelling van de tweede- en derdekwartaalcijfers was al duidelijk dat ze een uitstekend jaar doormaakten.

De grote oliebedrijven blijven profiteren van de energiecrisis. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor olie en gas door het dak gegaan. De ­kosten om die brandstoffen uit de grond te halen zijn daarentegen in veel mindere mate gestegen. Beide bedrijven voorzien pas rond of na 2040 een piek in de vraag naar fossiele brandstoffen.

Er is ook veel kritiek op de woekerwinsten van de oliebedrijven. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, sprak afgelopen zomer nog over ‘stuitende hebzucht’ van de olie- en gasbedrijven en riep regeringen op om de overwinsten te belasten. ‘De recordwinsten die voortvloeien uit de energiecrisis zijn immoreel. De bedrijven verdienen geld ten koste van de armsten, en met een enorme kostprijs voor het klimaat’, aldus Guterres.